跟王金平等人吃早餐 柯志恩隔天確診

立法院前院長王金平10日在高雄路竹老家，為國民黨高雄市長參選人柯志恩號召早餐會，有12人一起用餐。記者林巧璉／攝影

國民黨 高雄市長參選人柯志恩昨天才和立法院前院長王金平等人共進早餐，稍早在臉書宣布確診消息，她說，今天清晨出現輕微咳嗽症狀，就快篩確診，要對昨天拜票過程中接觸到的每一位鄉親民眾，致上最深歉意。

柯志恩昨天晚上回台北，準備今天要到國民黨智庫開會，也參加電視節目錄影。她稍早臉書以「是的，我確診了」開場。

她說，當快篩試劑出現第二條直線時，頓時腦袋一片空白。即使個人再小心，仍然難逃無所不在的新冠病毒。除了每天早上都會做的例行性快篩外，昨天離開王院長早餐會，下午前往內惟青雲宮參香祈福前，再次快篩仍呈現陰性。

她絕大部分的時間都在戶外開放空間，全程配戴口罩 ，並隨時進行清潔消毒（僅在青雲宮致詞及拍照時短暫拿下口罩）。但是確診，對大家帶來的擔憂與不便，真的深感歉疚，祈願大家都健康平安。

柯志恩說，她要對王院長以及昨天一起開會、用餐、親密接觸的所有伙伴，以及伙伴家人們，致上滿滿的歉意；謝謝大家對志恩無私的情義相挺，也因為志恩的確診，造成大家的困擾，深感自責。

「這一天終於來了！」柯志恩說，雖然疫情 中心每天確診人數不斷地下降，但是，對每一個人來說，只有「健康」與「染疫」的區別，只有「擔心染疫」與「擔心健康」的差異，更多的是，對於周遭好朋友以及所有接觸者最深的歉意與自責。將遵循疫情指揮中心對於居家隔離與自主健康管理的要求，待完全恢復健康，再親自向所有鄉親與好朋友們致歉。

柯志恩強調，目前一切都好，僅有輕微咳嗽症狀，也請好朋友們放心，利用休息機會讓我有更多時間，思索高雄的未來與鄉親們的期待。