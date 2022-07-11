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跟王金平等人吃早餐 柯志恩隔天確診

記者王慧瑛、林巧璉／高雄11日電
立法院前院長王金平10日在高雄路竹老家，為國民黨高雄市長參選人柯志恩號召早餐會，有12人一起用餐。記者林巧璉／攝影
立法院前院長王金平10日在高雄路竹老家，為國民黨高雄市長參選人柯志恩號召早餐會，有12人一起用餐。記者林巧璉／攝影

國民黨高雄市長參選人柯志恩昨天才和立法院前院長王金平等人共進早餐，稍早在臉書宣布確診消息，她說，今天清晨出現輕微咳嗽症狀，就快篩確診，要對昨天拜票過程中接觸到的每一位鄉親民眾，致上最深歉意。

柯志恩昨天晚上回台北，準備今天要到國民黨智庫開會，也參加電視節目錄影。她稍早臉書以「是的，我確診了」開場。

她說，當快篩試劑出現第二條直線時，頓時腦袋一片空白。即使個人再小心，仍然難逃無所不在的新冠病毒。除了每天早上都會做的例行性快篩外，昨天離開王院長早餐會，下午前往內惟青雲宮參香祈福前，再次快篩仍呈現陰性。

她絕大部分的時間都在戶外開放空間，全程配戴口罩，並隨時進行清潔消毒（僅在青雲宮致詞及拍照時短暫拿下口罩）。但是確診，對大家帶來的擔憂與不便，真的深感歉疚，祈願大家都健康平安。

柯志恩說，她要對王院長以及昨天一起開會、用餐、親密接觸的所有伙伴，以及伙伴家人們，致上滿滿的歉意；謝謝大家對志恩無私的情義相挺，也因為志恩的確診，造成大家的困擾，深感自責。

「這一天終於來了！」柯志恩說，雖然疫情中心每天確診人數不斷地下降，但是，對每一個人來說，只有「健康」與「染疫」的區別，只有「擔心染疫」與「擔心健康」的差異，更多的是，對於周遭好朋友以及所有接觸者最深的歉意與自責。將遵循疫情指揮中心對於居家隔離與自主健康管理的要求，待完全恢復健康，再親自向所有鄉親與好朋友們致歉。

柯志恩強調，目前一切都好，僅有輕微咳嗽症狀，也請好朋友們放心，利用休息機會讓我有更多時間，思索高雄的未來與鄉親們的期待。

疫情 口罩 國民黨

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