拜師鑽研文學 李豐楙道士當到院士

李豐楙成為中研院第一個「道士」院士。(本報資料照片)

中研院宣布新科院士時，當選人李豐楙正在雲林宮廟參加「內壇」儀式。75歲的他為研究道教文化拜師求法當道士，如今成為首位「道士」院士，希望讓學術研究成為「民眾與宗教文化間的橋梁」。數理科學組新科院士林麗瓊則帶著科普電影 「科學少女」口罩 出席，笑稱要推廣電影，也彰顯她致力推廣女性投入物理研究的信念。

李豐楙中文系出身，醉心道教文學卻發現資料稀少，了解道教重視儀式與實踐，細節只傳給入門弟子，便拜師成為道士，並要求一起做田調的學生也要當道士。

「宗教是生活的一部分，也是文創的資源。」李豐楙說，最近暴紅的南美館殭屍展證明台灣民眾對死後世界充滿好奇，但這種好奇是「表面的好奇」，缺乏知識體系支撐。「學者應搭起民眾與宗教文化之間的橋梁」，這將是他當選院士後的下個挑戰。

早在20年前，李豐楙便曾協助靈異電影「雙瞳」拍攝，透過郎雄扮演的院士，改變當時被殭屍片曲解的道士印象。他說，擁有豐富宗教文化的台灣，應宗教文化影視化探索這一塊發揚文化，而「兼具客觀和主觀」的學者，可在宗教文化影視化過程提供知性的平衡。

「女性科學家實在太少了，物理領域又特別嚴重。」林麗瓊1994年學成回國後，在物理學會參與創立女性工作委員會，並擔任頭兩屆的召集人，她籌拍「物理好丰采」影片，邀老中青三代台灣女性物理學者現身說法，參與女高中生科教巡迴講座等活動，培育青年及女性科研人不遺餘力。