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觀察站／李立群的教訓：愛台不夠還得恨中?

聯合新聞網「重磅快評」
李立群搭乘廈門航空MF-887班機從廈門回台，4日抵達桃園機場。(翻攝畫面)
李立群搭乘廈門航空MF-887班機從廈門回台，4日抵達桃園機場。(翻攝畫面)

長年在大陸發展的資深演員李立群返台，入境時將錢包遺忘在櫃檯，立刻被其他民眾發現，衝上前攔住他並遞上錢包。近年活躍於影音平台「抖音」的李立群，不忘安排拍攝。對這場意外際遇，他開心對鏡頭直呼：「台灣真好，東西掉了立刻有人幫你拿過來。」

不過顯然也有一部分人，並不覺得李立群「真好」。網路上立刻有人說，李立群先前離開上海時開直播表示，「整理行李的時候，心中從來沒有過離情依依的惆悵」，既然對中國情感這麼深，那麼為什麼要回來？當然立刻就會有網友接腔，說「在中國過得好好的，幹嘛沒事要跑回來？一定是被共產主義鐵拳揍得不要不要，想起台灣民主自由和健保的好，才落跑回來」。至於李立群一回台就強調回家真開心，也被質疑「居然說『台灣真好』，那不就是說中國不好！小粉紅一定會氣死！」

扁政府末期，名嘴汪笨湖因為開口閉口「愛台灣」，還成為被挖苦的對象，或者將其造型畫成法西斯。如今已經去世的汪笨湖，在天上看到如今的台灣，必然感慨自己是生得太早的先知。現在不僅「愛台灣」早就是所有人的發語詞，甚至愛台灣本身還不夠，必須一併搭配「恨中國」。李立群同時讚美中國與台灣，就像是同時侍奉上帝與撒旦，當然必須受到譴責：倘若沒對中國抱持夠多的恨意，就沒有資格說自己愛台灣。

更妙的是，當下質疑李立群逃回台灣的人，言必強調台灣有言論自由；然而他們所展示的，就是台灣只有「罵中國」的言論自由，這豈不違反了蔡總統上任之初宣示的，沒有人需要為自己的認同道歉？更簡直成了冷戰時代的蘇聯笑話，「每個人都享有批評美國的自由」？這時候他們的對比標準，突然就變成對岸的「小粉紅」，儼然因為中國小粉紅都是這副嘴臉，所以我們當然也可以如此。至於小粉紅正是中國外在形象的最大負面因素，為何要效尤如此行徑，就不是要考慮的問題。然而一旦被質疑是「塔綠班」，又要當場憤慨不已。

對這種現象最好的解釋，還是李立群1989年演出的相聲舞台劇「這一夜，誰來說相聲」當中的段子「語言的藝術」。他和金士傑列舉雙方過去各種政治語言當道的荒謬：此岸是演講比賽任何題目，都可以扯到國父蔣公與保密防諜；彼岸是在鬥爭場上，不管如何回答，都會被挑出各種政治不正確的毛病，都會變成革命意志不堅定的騎牆派。原本「語言藝術」落後的台灣人李立群，在台上被大陸人金士傑鬥得東倒西歪，但很快就從滿場挨耳光中恢復過來，一下子抓到機會，反敗為勝。連著被幾巴掌打懵了的金士傑不禁問，「你怎麼都會了？」兩人得到結論：「大夥兒都是中國人嘛！」

30年後，膽敢在台灣自稱「中國人」，已經需要一點點勇氣。然而儘管「中國人」儼然從自稱變成髒詞兒，唯一沒有改變的，却是把「語言藝術」變本加厲的中國人劣根性。

舞台劇 健保 抖音

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