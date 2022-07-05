婆婆遺產糾紛 楊麗花判付4476萬

歌仔戲國寶楊麗花已故丈夫洪文棟家族爆遺產糾紛，洪的母親逝世後留下高額遺產及股票 ，並有逾億元遺產稅和罰鍰，洪的姪子繳納大部分稅款，提告要求叔叔洪文棟和姑姑鄭洪玉崑平均分擔遺產稅款；因洪文棟逝世，台北地方法院判楊麗花等六位繼承人和鄭洪玉崑應各給付4476萬餘元（台幣，下同，約150萬美元），可上訴。

洪文棟父親洪萬傳和吳火獅共同創辦新光集團，洪家也是新光大股東；洪萬傳和妻子洪彭瑞蘭育有三名子女，洪萬傳夫婦相繼過世後，由第二代洪文樑、洪文棟、鄭洪玉崑繼承遺產。

洪文棟和楊麗花結婚多年未生育，洪和前妻有四名子女，另男子徐國璋聲稱是洪親生兒子，提確認親子 關係存在訴訟，洪拒絕驗DNA，最高法院仍認定徐是洪的小孩；洪2018年過世後，徐也改名洪國璋，確定能和楊麗花等人共同繼承洪文棟的遺產。

洪文樑兒子洪士鈞提告主張，祖母洪彭瑞蘭1992年過世，累積1.5億元遺產稅款和罰鍰，留下的股票價額也有1.3億元；父親洪文樑1998年死亡，他和叔叔洪文棟、姑姑鄭洪玉崑簽協議，由他負責繳納遺產稅和罰鍰1.4億餘元，股票歸他所有，但叔叔、姑姑不配合過戶，提告要求叔叔、姑姑變更登記股票，否則也應平均分攤稅款及罰鍰。

法院指出，協議書是基於股票能全數抵繳遺產稅前提下，才由洪士鈞獨拿股票代繳稅款，股票若不能全數抵繳，約定基礎則不存在，國稅局 最終未准全數抵繳，故判楊麗花等人應連帶給付4476萬餘元、鄭洪玉崑應給付4476萬餘元。