代領特別貢獻獎 邱晨女兒：在天上的爸爸，你得獎了

邱晨獲金曲獎特別貢獻獎，邱晨的太太與女兒上台代為領獎。(圖：台視提供)

今年的特別貢獻獎分別由已故的「丘丘合唱團」團長兼吉他手邱晨及陳復明獲得。金智娟從去年的表演嘉賓，搖身一變為特別貢獻獎引言人，她說：「邱晨創立的『丘丘合唱團』，曾推出一曲『就在今夜』大紅，進而宣告民歌時代結束。雖然他在今年年初離開了我們，但他的作品將永遠為他及我們的時代繼續發聲，謝謝邱晨。」

邱晨的太太與女兒上台代領獎，邱晨女兒感謝大家，也轉達父親生前最大願望：「我謙卑的心願是希望我的歌曲、歌聲，可以喚起人們對自然的尊重、對生命的珍惜及對人類的手足之情，讓我們以這手足之情，彌補人世間的缺憾與不平。」女兒更語帶哽咽說：「就在今夜，我想對天上的父親說，爸爸你得獎了！」

專程自美返台的王芷蕾過去曾唱紅陳復明創作的歌曲「台北的天空」，昨獻獎給陳復明，興奮說：「當年如果可以唱到他的歌，就能更上一層樓，他是一位伯樂，總是把光環留給後進，對音樂的熱情和執著數十年如一日，能夠得到音樂人最高榮譽，實至名歸。」

陳復明上台領獎，全場起立鼓掌，他充滿感謝說：「長這麼大，從沒這麼感動過，謝謝芷蕾，這麼多天的隔離與長途跋涉，我想也因為緣分，才讓我擁有這麼多，唱片是一個團隊，這應該是一個團體獎，所以我要感謝多年來在流行音樂事業一起共同努力的同事與朋友，請大家繼續創作不要停。」