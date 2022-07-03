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蔡健雅4攬歌后寫紀錄 回歸本質包辦4獎

記者林士傑、許晉榮／高雄3日電
蔡健雅包辦「金曲歌后」、「最佳錄音專輯」、「最佳華語專輯獎」及「年度專輯獎」等四大獎。(記者沈昱嘉／攝影)
蔡健雅包辦「金曲歌后」、「最佳錄音專輯」、「最佳華語專輯獎」及「年度專輯獎」等四大獎。(記者沈昱嘉／攝影)

蔡健雅（Tanya）以「DEPART」專輯獲得第33屆金曲獎八項提名，昨晚是她繼第17、19、23屆後四度奪得華語歌后，刷新紀錄成為獲獎最多次的華語女歌手。

捨棄過往談論愛情與悲傷，蔡健雅這次試圖以作品引領眾人在疫情肆虐當下，拋開情感，為地球、社會吹奏一張與眾不同的作品，果然讓她一口氣包辦「金曲歌后」、「最佳錄音專輯」、「最佳華語專輯獎」及「年度專輯獎」等四大獎。

蔡健雅坦言入行初期不熟中文曾萌生退意，自認格格不入，「金曲獎挽留了我，伸出手說要我繼續唱，唱到現在25年了。」這是她首次包攬整張專輯的譜曲、編曲、木吉他彈奏及在自宅錄音室完成所有錄音，捨棄了便利的電腦人工技術，回歸到音樂本質上的音色體現，將樂器本應有的原樣如實呈現。

有趣的是她在典禮頒發第四個獎項時開胡，接著等到近尾聲時才上台，因為初次上台險些忘記拿走獎座，第二次上台就緊緊抓住獎座，她直呼：「這個獎非常重要」。

上了台她哽咽：「我很榮幸從開始到現在就做音樂，我也會一直做下去，直到你們不喜歡我的音樂為止，我是那種給我一道牆，我都可以跟這道牆講話，此刻的我，感動到膝蓋已經融化。」

蔡健雅接連上台領獎，她在獲頒「最佳華語專輯獎」時也說：「其實我有深深感觸，我很慶幸做了這張專輯，但我不希望再多做一張，因為這會提醒我這兩年發生什麼事，我也慶幸有音樂當我的避風港，陪著我們，這張專輯就是這樣留下一個腳印，也許有一天一切會變好，但卻已深深影響我們。」

蔡媽媽昨天陪伴步上紅毯出席盛會，蔡健雅說媽媽來台必須隔離，內心非常感動，視媽媽為幸運星，「很感謝媽媽，她很盡責隔離八天都沒有出門，就是為了陪我走紅毯。」

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