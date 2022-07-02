對質林秉樞 罵林無悔意 高嘉瑜：盼判最重刑

新北地院審理立委高嘉瑜遭施暴案，合議庭1日首度傳喚高出庭交互詰問。(記者柯毓庭／攝影)

林秉樞被控對立委高嘉瑜施暴案昨天開庭，高嘉瑜首度以證人身分出庭，但在法庭上兩度與林的律師團起衝突，高在庭訊後受訪指出，對方律師刻意拖延訴訟，又在法庭上羞辱她，且林秉樞至今還在說謊、沒有悔意，希望法官能判他最重刑度。

高嘉瑜提到，林秉樞最常脅迫的方式，就是說「我要讓你上新聞、我要發動網軍攻擊你，我要讓你立委選不下去，我讓你身敗名裂。」

法庭上還提到林秉樞的通話錄音檔疑錄下國安疫苗 事件，高嘉瑜說，林有兩百多個錄音檔，「他說手上很多錄音都是關於這些政治人物」，林會拿來斷章取義威脅別人，「這是他慣用手法」，高嘉瑜說「錄音是否有其他犯罪行為，盼司法進一步了解」。

高嘉瑜昨天在法庭上接受檢辯交互詰問五小時，第一次衝突在反詰問時，高嘉瑜回答被林的律師制止，高不滿越講越大聲，律師也提高聲量，持續制止高的回答，最後審判長出聲制止。

林秉樞律師團調出高嘉瑜、林秉樞交往時的親密對話並當庭念出來，要高回答是否有此事，高的律師對此提出異議，高也十分不滿，認為林秉樞的律師多次要求勘驗與案情不相關的證據、影片，怒問「到底想要看什麼啊？」

高嘉瑜說，那些影片連她都沒看過，這樣是在「譴責家暴 受害人」，雙方律師團為此再起衝突，最後被審判長制止，並給林秉樞律師團一次警告。

高嘉瑜說，林秉樞至今不承認犯行，還跟法官說逼她寫脅迫書「是鬧著玩的」，沒有誠心檢討反省，並駁斥有拿過林的勞力士手表與400萬元台幣（約13.4萬美元），「因為林秉樞根本沒有錢」，回想過程對她來說「非常折磨、痛苦，也是一個二次傷害」，但這件事情就是「老天爺給我使命，讓大家知道他擅於說謊，利用權勢威脅欺負弱勢，這樣惡劣的人不能讓他逍遙法外。」

林秉樞昨天未與高嘉瑜有直接接觸，但他會喃喃自語，對高表達歉意。

林秉樞在對高嘉瑜施暴案中被起訴偽造文書、妨害祕密、私行拘禁、傷害、恐嚇等八罪，林在法庭上僅承認犯傷害、強制罪。