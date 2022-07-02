我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

反擊最高法院 紐約州長簽新法：禁止攜槍進敏感場所

習近平訪港的防彈轎車紅旗N701首亮相 年產僅5輛

對質林秉樞 罵林無悔意 高嘉瑜：盼判最重刑

記者柯毓庭／新北2日電
新北地院審理立委高嘉瑜遭施暴案，合議庭1日首度傳喚高出庭交互詰問。(記者柯毓庭／攝影)
新北地院審理立委高嘉瑜遭施暴案，合議庭1日首度傳喚高出庭交互詰問。(記者柯毓庭／攝影)

林秉樞被控對立委高嘉瑜施暴案昨天開庭，高嘉瑜首度以證人身分出庭，但在法庭上兩度與林的律師團起衝突，高在庭訊後受訪指出，對方律師刻意拖延訴訟，又在法庭上羞辱她，且林秉樞至今還在說謊、沒有悔意，希望法官能判他最重刑度。

高嘉瑜提到，林秉樞最常脅迫的方式，就是說「我要讓你上新聞、我要發動網軍攻擊你，我要讓你立委選不下去，我讓你身敗名裂。」

法庭上還提到林秉樞的通話錄音檔疑錄下國安疫苗事件，高嘉瑜說，林有兩百多個錄音檔，「他說手上很多錄音都是關於這些政治人物」，林會拿來斷章取義威脅別人，「這是他慣用手法」，高嘉瑜說「錄音是否有其他犯罪行為，盼司法進一步了解」。

高嘉瑜昨天在法庭上接受檢辯交互詰問五小時，第一次衝突在反詰問時，高嘉瑜回答被林的律師制止，高不滿越講越大聲，律師也提高聲量，持續制止高的回答，最後審判長出聲制止。

林秉樞律師團調出高嘉瑜、林秉樞交往時的親密對話並當庭念出來，要高回答是否有此事，高的律師對此提出異議，高也十分不滿，認為林秉樞的律師多次要求勘驗與案情不相關的證據、影片，怒問「到底想要看什麼啊？」

高嘉瑜說，那些影片連她都沒看過，這樣是在「譴責家暴受害人」，雙方律師團為此再起衝突，最後被審判長制止，並給林秉樞律師團一次警告。

高嘉瑜說，林秉樞至今不承認犯行，還跟法官說逼她寫脅迫書「是鬧著玩的」，沒有誠心檢討反省，並駁斥有拿過林的勞力士手表與400萬元台幣（約13.4萬美元），「因為林秉樞根本沒有錢」，回想過程對她來說「非常折磨、痛苦，也是一個二次傷害」，但這件事情就是「老天爺給我使命，讓大家知道他擅於說謊，利用權勢威脅欺負弱勢，這樣惡劣的人不能讓他逍遙法外。」

林秉樞昨天未與高嘉瑜有直接接觸，但他會喃喃自語，對高表達歉意。

林秉樞在對高嘉瑜施暴案中被起訴偽造文書、妨害祕密、私行拘禁、傷害、恐嚇等八罪，林在法庭上僅承認犯傷害、強制罪。

家暴 疫苗

上一則

新聞眼／圖卡頻被駁 敢誇防疫世界第一？

下一則

台灣染疫致死率萬分之16 超過指揮中心防線

延伸閱讀

因應衰退環境 Meta工程師徵才大砍至少3成

因應衰退環境 Meta工程師徵才大砍至少3成
高嘉瑜10年沒整理陽台曝光 網嚇：走進資源回收場

高嘉瑜10年沒整理陽台曝光 網嚇：走進資源回收場
民眾黨內雜音指她是蔡英文側翼 黃珊珊怒斥：別再造謠

民眾黨內雜音指她是蔡英文側翼 黃珊珊怒斥：別再造謠
林秉樞施暴案 意外揪綠大老匯2900萬

林秉樞施暴案 意外揪綠大老匯2900萬

熱門新聞

（取材自臉書爆料公社）

新北8惡煞闖火鍋店當眾砍人 客人驚嚇奔逃

2022-06-25 21:49
不少粉絲朝聖具俊曄的DJ秀。圖／讀者提供

具俊曄台北夜店DJ獨秀 24年鐵粉狂批汪小菲

2022-07-01 14:21
台灣近期新冠疫情未解，本月在彭博的防疫韌性榜上排倒數第二。報系資料照／記者劉學聖攝影

彭博6月防疫韌性排名 台灣倒數第二

2022-06-29 09:21
圖為國民黨中央黨部。（本報資料照片）

嗆國台辦「主權說」 國民黨：中華民國是主權獨立國家

2022-06-29 17:52
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。(本報資料照片)

民進黨「捧黃抑蔣」失靈  反傷陳時中民調

2022-07-01 02:27
歷史性的一刻。EMU3000型新自強號29日上午首次停靠新竹站。記者盧逸峰／攝影

旅客驚呼有高鐵的感覺 台鐵最美列車29日起駛入桃竹苗

2022-06-29 06:01

超人氣

更多 >
世說新聞╱明知兒殘障 華女拒墮胎 26年辛酸後悔嗎？

世說新聞╱明知兒殘障 華女拒墮胎 26年辛酸後悔嗎？
中國訂購292架空巴 波音成美中關係緊張犧牲品

中國訂購292架空巴 波音成美中關係緊張犧牲品
國慶長周末 強風豪雨將襲紐約

國慶長周末 強風豪雨將襲紐約
港人回應習近平談話：真正的民主不曾開始過

港人回應習近平談話：真正的民主不曾開始過
「末日博士」：停滯通膨型債務危機將至 股市恐跌50%

「末日博士」：停滯通膨型債務危機將至 股市恐跌50%