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立委轉型 孫大千推區塊鏈科普書「企鵝發燒了」

記者楊正海／台北2日電
前立法委員孫大千7月1日推出了台灣第一本區塊鏈入門科普專書。(圖：孫大千提供)
前立法委員孫大千7月1日推出了台灣第一本區塊鏈入門科普專書。(圖：孫大千提供)

前立法委員、現任全國商總區塊鏈應用及發展研究所所長孫大千，7月1日推出了台灣第一本區塊鏈入門科普專書「企鵝發燒了！從比特幣到元宇宙」，即日起在誠品書店、博客來、以及各大書籍平台上架。這本新書由人氣作家蔡詩萍作序，以及由十幾位區塊鏈領域的專家共同推薦。

孫大千自從2016年離開立法院後，便回到了學術界致力於推動區塊鏈的概念和對抗全球暖化的工作。今年3月17日，孫大千在MaiCoin平台暨Qubic Creator推出結合對抗全球暖化意象的頭像式NFT項目：爆走企鵝系列（Crazy Penguins）。

第一波發行2000枚，其中214枚上架銷售，每枚售價100新台幣，在短短26分鐘內全部售完。剩餘的1786枚將免費空投給加入「孫大千X區塊鏈X全球暖化」Discord群組的朋友。

孫大千指出，希望這本專書能夠拉近年輕學子和區塊鏈之間的距離。區塊鏈並不是資訊工程和程式設計的專屬知識，事實上，區塊鏈的概念更可以廣泛的應用在金融、農業、環保、科技、醫療、藝術等各個層面。

孫大千說，「美國矽谷藉由Web1.0和Web2.0的科技創新領先獨霸全球超過20年。台灣與其口口聲聲要成為亞洲矽谷，不如快速掌握以區塊鏈為底層技術的Web3.0的契機，一舉超越美國矽谷。這也是台灣產業轉型升級的一個大好機會。

孫大千表示，發展區塊鏈最重要的關鍵，在於人才的培育。衷心期盼藉由這本專書，可以吸引更多的年輕學子一起投入區塊鏈的領域。

矽谷 暖化 元宇宙

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