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甘耀明「成為真正的人」 獲聯合報文學大獎

記者陳宛茜／台北28日電
第九屆聯合報文學大獎出爐，小說家甘耀明以長篇小說「成為真正的人」獲獎。（圖／甘耀明提供、朱和之攝影）
第九屆聯合報文學大獎出爐，小說家甘耀明以長篇小說「成為真正的人」獲獎。（圖／甘耀明提供、朱和之攝影）

第九屆聯合報文學大獎出爐，小說家甘耀明以長篇小說「成為真正的人」獲獎。該書以1945年美軍撤兵飛機摔落台灣東海岸山區的「三叉山事件」為背景，描寫布農族少年尋找自己的成長意義。甘耀明2004年初入文壇時便對此題材一見鍾情，卻過了17年才落筆完成。

評審王德威形容此作超越前作的原因，不在於成熟流麗的說故事技藝，而是明白小說家「為什麼要講故事」，甘耀明至此「成為真正『說故事的人』」。

聯合報文學大獎僅設一名，獨享獎金101萬台幣（約3.5萬美元）。今年邀王德威、周芬伶、梅家玲、郭強生、陳義芝、楊照、詹宏志等七位學者作家擔任評審。第一輪鍾文音得最高票五票、甘耀明得四票次之；第二輪鍾文音和甘耀明同票；第三輪甘耀明以四票險勝鍾文音的三票。

「這個故事造訪我很久。」甘耀明熱愛登山，2004年去嘉明湖紮營時首次聽到三叉山事件，剛戰敗的日本政府組織日警、原民與漢人進入凶險的大自然拯救美軍，卻遭颱風襲擊，空難又加上山難。「這個題材很有戲，我的寫作雷達響了」。十多年來他持續關注相關題材、蒐集史料，3年前感到「角色在我的內心召喚我」，終於落筆。

該作品主要角色都是虛構，甘耀明將其定位「變異的社會派歷史小說」，雖以真實歷史為題材，卻著重人物精神軌跡。

甘耀明以小說集「神祕列車」踏入文壇、長篇小說「殺鬼」奠定文壇地位，擅長以台灣大山大水交織歷史故事，被認為是「後／新鄉土文學」的重要旗手。

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