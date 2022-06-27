獲偶像江振誠邀約 台裔小廚神朱如茵：現在好想回台灣

「小小頂級廚師美國版」第8季冠軍台裔女童朱如茵（圖）27日得知名廚江振誠邀請她和家人到他的餐廳用餐，迫不及待返台圓夢。圖為朱如茵25日在父母經營的餐廳受訪。（中央社）

「小小頂級廚師美國版」第8季冠軍台裔女童朱如茵視名廚江振誠為偶像，江振誠得知後邀請朱如茵全家到他的餐廳用餐。朱如茵喜出望外，直說「現在很想要回去台灣」。

朱如茵（Liya Chu）於3年前以10歲之齡榮登實境廚藝節目「小小頂級廚師美國版」（MasterChef Junior USA）第8季冠軍，上周節目播畢，她接受中央社專訪時與各界分享喜悅，感謝台灣觀眾支持，並提到偶像是江振誠，期待到他在台北經營的餐廳RAW一探究竟。

江振誠得知自己是朱如茵偶像後表示榮幸且開心，並透過中央社轉達，邀請朱如茵返台後帶著爸爸、媽媽、家人一同到RAW用餐。

朱如茵今天接受中央社電訪時獲悉上述訊息後說：「我好高興喔，謝謝他能讓我去他餐廳。哇，那我現在很想要回去台灣，有時間我真的想要回去了。」

被問到有什麼話想對江振誠說，朱如茵表示：「我好高興可以真的去見他，吃他的食物。還有，我很想要去看他的廚房，看他餐廳怎麼做的，我想要學習他怎麼會想到這些點子。」

朱如茵父親朱家宏（Auston Chu）去年7月在台期間光顧RAW，與女兒分享心得後，朱如茵上網觀看江振誠烹飪的影片、了解他的菜單，發現他的菜餚與時事充分結合、有如藝術創作，一直想知道料理概念從何而來，才會想進RAW的廚房參觀。

此外，朱如茵以往夢想開鐵板燒壽司餐廳，近期傾向開一家有花園以利自己控制食材、提供用餐者健康餐點的餐廳，也是受江振誠影響。

不過，RAW訂位難度極高。朱如茵母親陳詩涵（Iwen Chen）說，朱如茵本來想自己安排，看能否訂到位，「我跟她說不太可能，妳還是不要想那麼多」。

受新冠肺炎 （COVID-19）大流行影響，從小每年夏天都返台探親的朱如茵已3年未回到台灣。如今朱如茵可望圓夢，成為江振誠餐廳座上賓，但8月將滿14歲的她即將上高中，秋季開學不久又要參與5周的巡迴實境秀，今年夏季恐怕沒有時間返台，朱家規畫明年回台探親。

被問到今夏如有機會返台是否願意，朱如茵回答：「我一定會坐飛機回去，很快！」

但全家臨時變更返台計畫牽一髮而動全身。被問到如果父親與哥哥無法同行、只有母親能陪同返台怎麼辦，朱如茵說：「我還是會回去！」