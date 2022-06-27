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賴清德腰椎開刀 臉書報平安

記者丘采薇、楊雅棠／台北27日電
副總統賴清德。(本報資料照片)
副總統賴清德。(本報資料照片)

副總統賴清德昨天因椎間盤突出接受手術，取消出席藥師公會全國聯合會舉辦的園遊會。總統府發言人張惇涵表示，賴清德因急性下背疼痛就診，經檢查發現為左側腰椎第五節、薦椎第一節椎間盤突出併神經根壓迫，昨天下午於台北榮民總醫院由脊椎手術團隊施行腰椎顯微手術。

北榮院長陳威明表示，由醫院最好的脊椎團隊以顯微手術的方式處理，手術1點30分開始、2點30分結束。由於手術簡單，拿掉受壓迫的部分，預計今天即可出院。賴清德昨天傍晚在臉書感謝北榮團隊的專業診療，並表示一切順利，也可以下床走動了。

他表示，已經完成簡單的顯微手術，「驚擾大家，非常抱歉，特別向關心的朋友報一下平安」。蔡英文總統也在該貼文底下留言表示，「清德好好休養身體，祝早日康復，再回到工作崗位一起打拼」；而賴清德也回覆，「謝謝總統的關心，一定早日回到工作崗位繼續努力」。

據了解，賴清德去年公投宣講時，就曾感到腰部不適。

張惇涵表示，賴清德昨天上午向蔡英文總統報告後，蔡總統指示醫療團隊掌握賴清德身體狀況，並給予最好照顧，也希望賴休養身體、早日康復，回到工作崗位持續為國家打拚。

手術 賴清德 蔡英文

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