美國版小廚神朱如茵 想念台灣夜市

台裔女童朱如茵（前）榮登「小小頂級廚師美國版」第八季冠軍，在父母於於紐約市近郊哈茲戴爾經營的餐廳「天府之國」廚房內包餃子。(中央社)

「小小頂級廚師美國版」第八季冠軍台裔女童朱如茵（Liya Chu）三年來未返台探親，懷念烤玉米等夜市小吃。她視名廚江振誠為偶像，期望明年返台光顧他的餐廳，享用已臻藝術境界的美食。

朱如茵三年前以10歲之齡榮登「小小頂級廚師美國版」（MasterChef Junior USA）第八季冠軍，節目本周播畢。據中央社報導，朱如茵向台灣觀眾道謝：「這個旅程沒有你們，我沒辦法成功，我想要回去台灣見到你們，謝謝大家。」

「小小頂級廚師美國版」第八季冠軍台裔女童朱如茵忍了三年，終於能在節目23日播畢後和親友分享喜悅。圖為朱如茵穿「戰袍」在父母經營的餐廳受訪。(中央社)

報導指出，朱如茵25日在父母於紐約市 近郊哈茲戴爾（Hartsdale）經營的餐廳「天府之國」（Fantasy Cuisine），和父親朱家宏（Auston Chu）與母親陳詩涵（Iwen Chen），暢談烹飪之路、參賽心得及對台灣的感情。

受新冠疫情 影響，從小每年夏天都返台探親的朱如茵已三年未回到台灣。被問到對台灣印象最深刻的事，朱如茵回答：「每次我回台灣的時候一定會去夜市，跟我哥哥吃東西，在夜市裡面我最愛吃的應該是烤玉米、烤排骨、魯肉飯還有烤甜不辣。」

朱如茵從小看「地獄廚房」（Hell's Kitchen）、「廚房噩夢」（Kitchen Nightmares）等名廚高登拉姆齊（Gordon Ramsay）主持的實境節目，成為影響她廚藝並激勵她參加「小小頂級廚師美國版」的動力來源。但這幾年她的偶像另有其人，那就是曾在新加坡 經營米其林二星餐廳、近年返台發展的名廚江振誠。

據報導，朱如茵談到江振誠時說：「他煮飯很不像我看過的廚師，他煮的是像凸顯我們現在世界的問題，把它化為菜色，很漂亮，不是像煮飯，而是在藝術創作。」

陳詩涵與丈夫朱家宏都來自台灣，兩人1990年代末期到美國求學，進而相識，學成返台後於2005年結婚，之後再回到美國發展，一子一女都在美國成長，但大部分親戚都留在台灣。

朱如茵母語是英語，但堅持以中文受訪，而且對答如流。朱家宏與陳詩涵提到，在家都是用中文與子女溝通，因此朱如茵的中文聽說讀寫都沒問題，好強的她事前格外努力準備，以免受訪時會錯意或說錯話，在鏡頭前出洋相。

朱家宏說，由於親戚幾乎都在台灣，他與妻子都希望子女保有與台灣的連結，「因為我們的根是來自於那裡，所以我們很希望他們也了解這件事」。

朱家宏認為，這有助子女感受「世界村」概念，「讓他們了解即使將來你生活在美國，人家看待你是一個亞洲人，他們也會覺得『喔，你不一樣』」。