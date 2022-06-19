85歲連戰高血壓住院 恢復良好 國台辦慰問

國民黨前主席連戰（右）日前因高血壓住院，目前恢復良好。(本報資料照片)

高齡85歲的國民黨 前主席連戰，傳出因身體不適住進台大醫院加護病房。連戰辦公室主任彭國省昨證實，連戰上周五因為身體不舒服住院，現在已轉入一般病房，身體正在調養中，「現在狀況非常非常好」。大陸國台辦昨也對連戰表達慰問。

據了解，連戰這次住院與癌症 無關，是因為血壓 過高而住進台大醫院，現已轉入一般病房，恢復狀況良好。彭國省表示，病情屬隱私不便多回應。

去年12月18日舉行四大公投，連戰與太太連方瑀外出投票，當時被拍到頭髮已經全白，但精神和身體狀況看起來不錯。隨扈一路上不斷攙扶，連戰不斷說「好了、好了」，強調可自己行走。

國台辦昨晚的新聞稿指出，「大陸方面十分關心連戰先生的身體健康，已向連戰致意並表達慰問，同時祝願他早日康復，平安順遂」。

近日因國民黨主席朱立倫在美發言引發國民黨內路線與九二共識論戰，連戰通過親信張榮恭表示，國民黨兩岸路線本已十分清晰，便是基於九二共識、反對台獨，推動兩岸和平、共同發展、互利融合，應該善加發揚強化，而非引發黨內沒有必要的爭議，如此對台灣有利，助人民安居樂業。

此外，連戰向來認為，從1992年兩岸香港會談及雙方函電往來，可知兩岸「求一中原則之同，存一中涵義之異」，才能開啟兩岸協商的新時代。