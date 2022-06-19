巴黎氣候協定推手 美經濟學家薩克斯 獲唐獎永續獎

唐獎公布永續發展獎，由美國哥倫比亞大學教授傑佛瑞．薩克斯獲得。(記者許正宏／攝影)

有「東方諾貝爾獎 」之稱的唐獎昨公布第五屆得主，永續發展獎項由哥倫比亞大學永續發展中心主任、聯合國 永續發展解決方案網路（SDSN）主席傑佛瑞．薩克斯獲獎。身為經濟學家，薩克斯在聯合國永續發展目標、巴黎氣候協定皆扮演關鍵推手，他透過影片發表感言說，期待有機會到台灣與台灣的政府官員、民眾交換想法。

67歲的薩克斯是國際知名經濟學者，曾擔任三位聯合國秘書長的特別顧問，不僅在債務危機、惡性通膨、計畫經濟過渡到市場經濟、減少貧窮等有開創性的研究成果，對於全球永續發展所面臨的問題，更結合全球經濟、公共健康、公平正義與永續性等不同面向，提出跨領域方法。

唐獎教育基金會執行長陳振川認為，薩克斯是關懷世界永續發展的智慧學者及實踐領袖，並結合眾人之力推動解決方案。

中央大學大氣系兼任教授王作台指出，薩克斯曾主持聯合國千禧年計畫，也負責針對非洲鄉村問題所制定的千禧年鄉村計畫，在增加農業生產、減少幼童發育遲緩及降低嬰幼兒死亡率上都有可觀成果。也帶領、完成對全球極具影響力的「深度減碳 路徑報告書」，更在巴黎氣候協定密集協商的階段，在幕後參與了法、美等國討論。

對於獲獎，薩克斯表示，從50年前就展開永續發展之旅，愈來愈多的世界各地的證據顯示多重環境危機、人為的氣候變遷、生物多樣性的喪失、大規模的污染等，若要實現永續發展，就需要全球合作。