終身奉獻說唱藝術 人間國寶楊秀卿89歲辭世

重要傳統表演藝術「說唱」保存者楊秀卿於17日辭世。(圖：國立傳統藝術中心提供)

重要傳統表演藝術「說唱」保存者楊秀卿於昨天凌晨辭世，享壽89歲。楊秀卿終身奉獻說唱（又稱唸歌仔）藝術的傳承與推廣，作育英才無數。文化部長李永得聞訊後深表哀悼，指示文化資產局全力協助家屬治喪事宜，並將呈請總統明令褒揚。

楊秀卿藝師1934年出生，因戶口晚報兩年，因此實際年齡比法定年齡多出2歲。自幼因眼疾之故，為謀生而學習說唱表演，迄今逾70年。13歲時便與師姊蕭腰，展開到處走唱的歌仔先生涯；14歲時因右腳長膿瘡，造成殘疾而不良於行；23歲結婚生子之後，因大環境驟變影響走唱事業，便與夫婿楊再興改行跑江湖賣膏藥，並藉由改良的口白歌仔演唱方式，招徠許多顧客而行遍全台。直至1968年才定居，並展開接續20多年的廣播說唱，亦從此奠定在民間歌仔界的聲望。

楊秀卿於1989年獲教育部 民族藝術薪傳獎，2003年獲文化總會頒終身成就獎，2007年獲得第11屆國家文藝獎，2008年經台北縣（今新北市）政府認定為傳統表演藝術「說唱」保存者，2009年經文建會（今文化部）認定為重要傳統表演藝術「說唱」保存者（俗稱人間國寶），2021年獲頒第40屆行政院文化獎。

文化部表示，楊秀卿藝師的前半生雖然坎坷，但憑藉其樂觀天性和堅強毅力，不僅走出了命運的悲情、帶給無數觀眾歡笑，更將台灣說唱藝術的精神與傳承存續。2009年起即配合文化部進行師徒制的說唱傳習計畫至今，無一刻停歇傳藝工作。如今已使說唱藝術枝繁葉茂，徒子徒孫皆奉藝師為精神導師，持續將技藝發揚光大，也陸續錄製發行其精華作品，為後世留下珍貴的無形文化資產。

李永得表示，藝師楊秀卿一生熱心教學、不計報酬，奉獻台灣傳統民間說唱的保存、 傳承，雖溘然離世，但其無私奉獻精神將永為後世所緬懷。