我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

首宗疑「貓傳人」案例 染疫貓咪採檢打噴嚏 獸醫確診

房價退燒？ 北加矽谷、南加爾灣最佳買點到了嗎

摔倒住院染疫 前大法官孫森焱肺受損辭世

記者王宏舜、蕭白雪／台北18日電
前大法官孫森焱（左二）十六日晚間辭世，享壽八十九歲，他與太太黃綠星（右二）是法界知名夫妻檔，司法博物館還曾為他們舉辦文物特展。(本報資料照片)
前大法官孫森焱（左二）十六日晚間辭世，享壽八十九歲，他與太太黃綠星（右二）是法界知名夫妻檔，司法博物館還曾為他們舉辦文物特展。(本報資料照片)

大法官孫森焱16日深夜10時逝世，享壽89歲，家屬指出，原本身體健朗的孫森焱，4月初在家附近絆倒送醫，住院期間因感染新冠病毒，雖然經治療後痊癒，但因肺功能受損、最後因心肺衰竭辭世。昨消息傳出後，諸多法界人士都表哀悼。

1933年出生的孫森焱，與從最高行政法院庭長退休的太太黃綠星，兩人除是台大法律系學長、學妹關係，也是司法官四期同學，更是法界知名鶼鰈情深的夫妻檔，兩人在司法界都有極高評價。司法博物館2019年曾舉辦孫森焱與黃綠星夫妻的司法文物展，展出夫妻倆在司法生涯中保存的許多重要文物外。

文物展開幕時，孫森焱曾提及自己是台南「四條街」出身的平民，剛任法官時，受父親一句「擔任法官絕不能有官腔官架的態度」，影響其日後司法生涯面對各類案件無不審慎的態度。

孫森焱歷任檢察官、推事（法官）等職，1990年擔任最高法院庭長。1994年經李登輝總統提名，國民大會同意，出任第六屆大法官；擔任大法官期間，孫森焱常出具不同意見書，他提出的不同和部分不同意見書達20件。近幾年也常在臉書上發表對大法官、法界新見解的看法。

明年1月即將上路的國民法官法，其實早在1999年全國司法改革會議就有「專家參審」的決議，司法院曾花五年研擬出「專家參審試行條例」草案，當時便是由孫森焱擔任召集人。

孫森焱的兒子孫迺翔昨表示，父親清明節前因外出準備祭拜用供品、返家途中跌倒受傷送醫，原本康復準備返家，但因在醫院內感染新冠肺炎，雖受到很好的醫療照護治癒，但肺功能損傷，前晚在家人陪伴下辭世。孫家人強忍悲痛，因孫大法官生前表明不想辦公祭，只通知熟悉親友。

孫森焱在東吳大學授課30年，桃李滿天下，兒子孫迺翔則是義守大學電機系教授、女兒孫迺翊繼承衣缽學法，現為台大法律系教授、女婿則是知名律師賴中強。

大法官 提名 退休

上一則

終身奉獻說唱藝術 人間國寶楊秀卿89歲辭世

下一則

台6個月至5歲幼兒核准接種莫德納 拚7月開打

延伸閱讀

國會暴亂╱調查委員會將約談 大法官妻：迫不及待

國會暴亂╱調查委員會將約談 大法官妻：迫不及待
心臟外科醫師魏崢確診：懂了為何有人想安樂死

心臟外科醫師魏崢確診：懂了為何有人想安樂死
染疫者99.6%無症狀或輕症 蔣萬安批蘇貞昌「帶頭輕忽」

染疫者99.6%無症狀或輕症 蔣萬安批蘇貞昌「帶頭輕忽」
樂意作證國會暴亂案 大法官湯瑪斯妻：迫不及待

樂意作證國會暴亂案 大法官湯瑪斯妻：迫不及待

熱門新聞

一名網友貼文表示，台灣的街景毫無美感可言，質疑為何大眾不會想要改善。台灣街景情境示意圖。圖／Ingimage

他批台灣街景醜如貧民窟 網友兩派激戰「最美風景」

2022-06-10 19:58
6月15日起抵台的航班旅客，居家檢疫將從7天減為3天，並進行4天自主防疫。(聯合報資料圖片)

入台檢疫減至3天、親友可接送 15日起實施

2022-06-11 12:50
6月15日凌晨起，台灣入境檢疫大鬆綁，全面縮短為「三加四」，國籍航空機組員如已接種疫苗追加劑，實施「0加7」新制，無需居家隔離。記者黃仲明／攝影

台灣入境檢疫15日起放寬 9月前0+7有望

2022-06-12 15:30
女歌手林凡。(華納音樂提供)

UCLA女博士粉絲涉5次闖女歌手林凡家 辯稱是美國文化

2022-06-16 12:52
國民黨主席朱立倫於美東6日下午造訪國務院與官員會談。華盛頓記者張文馨／攝影

想見的沒見到...朱立倫返台後挑戰才開始

2022-06-11 19:04
輪胎行大火消防緊急灌救，有家屬得知親友受困，坐在路旁哭泣。記者王駿杰／攝影

台灣新竹輪胎行疑遭家人縱火 8人無生命跡象 最小才1歲

2022-06-15 13:11

超人氣

更多 >
吳慷仁正面全裸激戰賈靜雯 「媽，別鬧了！」無碼畫面流出

吳慷仁正面全裸激戰賈靜雯 「媽，別鬧了！」無碼畫面流出
科學家警告：多年的氣候變遷危機 正在美國西部發生

科學家警告：多年的氣候變遷危機 正在美國西部發生
稅太重…1/4海外美僑認真考慮放棄美國籍

稅太重…1/4海外美僑認真考慮放棄美國籍
向FBI虛假陳述 阿肯色大學前華裔教授判關1年

向FBI虛假陳述 阿肯色大學前華裔教授判關1年
中國航母「福建艦」下水 軍事專家揭三大亮點

中國航母「福建艦」下水 軍事專家揭三大亮點