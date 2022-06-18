摔倒住院染疫 前大法官孫森焱肺受損辭世

前大法官孫森焱（左二）十六日晚間辭世，享壽八十九歲，他與太太黃綠星（右二）是法界知名夫妻檔，司法博物館還曾為他們舉辦文物特展。(本報資料照片)

前大法官 孫森焱16日深夜10時逝世，享壽89歲，家屬指出，原本身體健朗的孫森焱，4月初在家附近絆倒送醫，住院期間因感染新冠病毒，雖然經治療後痊癒，但因肺功能受損、最後因心肺衰竭辭世。昨消息傳出後，諸多法界人士都表哀悼。

1933年出生的孫森焱，與從最高行政法院庭長退休 的太太黃綠星，兩人除是台大法律系學長、學妹關係，也是司法官四期同學，更是法界知名鶼鰈情深的夫妻檔，兩人在司法界都有極高評價。司法博物館2019年曾舉辦孫森焱與黃綠星夫妻的司法文物展，展出夫妻倆在司法生涯中保存的許多重要文物外。

文物展開幕時，孫森焱曾提及自己是台南「四條街」出身的平民，剛任法官時，受父親一句「擔任法官絕不能有官腔官架的態度」，影響其日後司法生涯面對各類案件無不審慎的態度。

孫森焱歷任檢察官、推事（法官）等職，1990年擔任最高法院庭長。1994年經李登輝總統提名 ，國民大會同意，出任第六屆大法官；擔任大法官期間，孫森焱常出具不同意見書，他提出的不同和部分不同意見書達20件。近幾年也常在臉書上發表對大法官、法界新見解的看法。

明年1月即將上路的國民法官法，其實早在1999年全國司法改革會議就有「專家參審」的決議，司法院曾花五年研擬出「專家參審試行條例」草案，當時便是由孫森焱擔任召集人。

孫森焱的兒子孫迺翔昨表示，父親清明節前因外出準備祭拜用供品、返家途中跌倒受傷送醫，原本康復準備返家，但因在醫院內感染新冠肺炎，雖受到很好的醫療照護治癒，但肺功能損傷，前晚在家人陪伴下辭世。孫家人強忍悲痛，因孫大法官生前表明不想辦公祭，只通知熟悉親友。

孫森焱在東吳大學授課30年，桃李滿天下，兒子孫迺翔則是義守大學電機系教授、女兒孫迺翊繼承衣缽學法，現為台大法律系教授、女婿則是知名律師賴中強。