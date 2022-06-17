心臟外科醫師魏崢確診：懂了為何有人想安樂死

心臟外科權威、振興醫院院長魏崢5月中確診，他分享染疫經驗表示，感染後喉嚨痛如刀割，讓他「第一次明白為何有人想要安樂死」。(記者蘇建忠／攝影)

Omicron 造成全台300多萬人染疫，醫護人員首當其衝。今年5月15日心臟外科權威振興醫院院長魏崢確診，6月初接受聯合報與元氣網專訪，此時他已完全恢復。在分享染疫經驗過程中。他說，不擔心自己重症或死亡，但感染後喉嚨痛如刀割，讓他「第一次明白為何有人想要安樂死」。

染疫疼痛難忍 讓人不想活

他並非因喉嚨劇痛而想要安樂死，而是理解到疼痛真的會讓人生不如死。魏崢不擔心成為重症患者，人死沒什麼好可怕的，「但如果喉嚨一直這麼痛的話，那真的不想活了」。

他形容，喉嚨痛有如被刀割燒傷，伴隨腫脹，喝水痛，連吞口水都痛，必須把口水吐掉。他第一次理解，為何有些末期患者因疼痛想要安樂死，「因為真的滿痛的」。他的症狀包括喉嚨痛、發燒、腹瀉、流鼻水等，很像一般感冒，但喉嚨痛到喝不了水。一度發燒到38.5度，當下他就知道「一定是中了」。

確診建議 公開信網路瘋傳

染疫後，魏崢第一時間將確診訊息發公開信給全院同仁，除了請大家別因染疫害怕，還介紹好吞又容易下嚥的食物、以及建議使用的退燒止痛、止咳藥以及消炎藥。網路上立刻瘋傳「心臟權威魏崢確診！」、「魏崢舒緩喉嚨痛的八個方法」，該公開信可能是疫情 以來傳閱度最高的實用文。魏崢建議的藥品名單中有「非類固醇抗發炎劑」，如希樂葆（Celebrex），借助其抗發炎效果讓喉嚨舒緩。而他喉嚨的症狀則是在服用類固醇後，快速緩解，也建議醫師可以評估開立類固醇藥物。

魏崢家中未備有血氧機，也會擔心快樂缺氧，他運用醫師專業，使用聽診器聽聽自己肺部，一般民眾可在家中走動或爬樓梯，是否變得易喘、難呼吸，如果是就要考慮諮詢醫師。

公開信威力驚人，他在家裡隔離休養期間，多數都在回覆關心他的慰問訊息，訊息來自世界各地，「八百年沒有聯絡的朋友都來聯絡」，甚至在美國的女兒也被久未聯絡的國小同學問說，「聽說妳爸爸確診了」。訊息多到回不完，比上班還忙。

預見亂象 曾為全醫院保險

此次防疫險造成的諸多亂象，魏崢去年早已預見。去年他為振興全院員工都保了防疫險，當時就發現，只要隔離就可理賠，一旦大流行，保險公司絕對賠不完。他去年就提出警告，果然此波大流行，保險公司虧損嚴重。

染疫後，對Omicron的想像有不同嗎？魏崢說，原先就知道Omicron多輕症，現在大家關心長新冠，若就對心臟的影響可能有血栓及心肌炎，但就他的觀察，比率其實不高。他笑說，Omicron傳染力強，反正一定會得，現在不得，以後也會得，「早點得，早點好」。

秋冬疫情是否還會再來？魏崢說從來不想這件事，「來就來，不來就算了」，人生要想開一點，「誰可以活到100歲？不是自己可控制」。雖然他不擔心變成重症，但萬一成重症患者，病情惡化插管，可能再也無法說話，連後事都來不及交代，「得要好好想想」。