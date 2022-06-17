我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國第3艘航母「福建艦」下水 配置電磁彈射 2024年形成戰力

NBA總冠軍賽／柯瑞飆32分 勇士重返榮耀8年奪4冠

心臟外科醫師魏崢確診：懂了為何有人想安樂死

記者 沈能元
心臟外科權威、振興醫院院長魏崢5月中確診，他分享染疫經驗表示，感染後喉嚨痛如刀割，讓他「第一次明白為何有人想要安樂死」。(記者蘇建忠／攝影)
心臟外科權威、振興醫院院長魏崢5月中確診，他分享染疫經驗表示，感染後喉嚨痛如刀割，讓他「第一次明白為何有人想要安樂死」。(記者蘇建忠／攝影)

Omicron造成全台300多萬人染疫，醫護人員首當其衝。今年5月15日心臟外科權威振興醫院院長魏崢確診，6月初接受聯合報與元氣網專訪，此時他已完全恢復。在分享染疫經驗過程中。他說，不擔心自己重症或死亡，但感染後喉嚨痛如刀割，讓他「第一次明白為何有人想要安樂死」。

染疫疼痛難忍 讓人不想活

他並非因喉嚨劇痛而想要安樂死，而是理解到疼痛真的會讓人生不如死。魏崢不擔心成為重症患者，人死沒什麼好可怕的，「但如果喉嚨一直這麼痛的話，那真的不想活了」。

他形容，喉嚨痛有如被刀割燒傷，伴隨腫脹，喝水痛，連吞口水都痛，必須把口水吐掉。他第一次理解，為何有些末期患者因疼痛想要安樂死，「因為真的滿痛的」。他的症狀包括喉嚨痛、發燒、腹瀉、流鼻水等，很像一般感冒，但喉嚨痛到喝不了水。一度發燒到38.5度，當下他就知道「一定是中了」。

確診建議 公開信網路瘋傳

染疫後，魏崢第一時間將確診訊息發公開信給全院同仁，除了請大家別因染疫害怕，還介紹好吞又容易下嚥的食物、以及建議使用的退燒止痛、止咳藥以及消炎藥。網路上立刻瘋傳「心臟權威魏崢確診！」、「魏崢舒緩喉嚨痛的八個方法」，該公開信可能是疫情以來傳閱度最高的實用文。魏崢建議的藥品名單中有「非類固醇抗發炎劑」，如希樂葆（Celebrex），借助其抗發炎效果讓喉嚨舒緩。而他喉嚨的症狀則是在服用類固醇後，快速緩解，也建議醫師可以評估開立類固醇藥物。

魏崢家中未備有血氧機，也會擔心快樂缺氧，他運用醫師專業，使用聽診器聽聽自己肺部，一般民眾可在家中走動或爬樓梯，是否變得易喘、難呼吸，如果是就要考慮諮詢醫師。

公開信威力驚人，他在家裡隔離休養期間，多數都在回覆關心他的慰問訊息，訊息來自世界各地，「八百年沒有聯絡的朋友都來聯絡」，甚至在美國的女兒也被久未聯絡的國小同學問說，「聽說妳爸爸確診了」。訊息多到回不完，比上班還忙。

預見亂象 曾為全醫院保險

此次防疫險造成的諸多亂象，魏崢去年早已預見。去年他為振興全院員工都保了防疫險，當時就發現，只要隔離就可理賠，一旦大流行，保險公司絕對賠不完。他去年就提出警告，果然此波大流行，保險公司虧損嚴重。

染疫後，對Omicron的想像有不同嗎？魏崢說，原先就知道Omicron多輕症，現在大家關心長新冠，若就對心臟的影響可能有血栓及心肌炎，但就他的觀察，比率其實不高。他笑說，Omicron傳染力強，反正一定會得，現在不得，以後也會得，「早點得，早點好」。

秋冬疫情是否還會再來？魏崢說從來不想這件事，「來就來，不來就算了」，人生要想開一點，「誰可以活到100歲？不是自己可控制」。雖然他不擔心變成重症，但萬一成重症患者，病情惡化插管，可能再也無法說話，連後事都來不及交代，「得要好好想想」。

Omicron 保險 疫情

上一則

高雄市長民調外流 國民黨中央挨批

下一則

銀行講師外遇女行員 和解170萬沒分手下場慘

延伸閱讀

專責病房收治高峰已過 台疫情估下周趨緩

專責病房收治高峰已過 台疫情估下周趨緩
新聞評論／高壓指導式決策 指揮中心「指引」亂如麻

新聞評論／高壓指導式決策 指揮中心「指引」亂如麻
染疫死亡有黑數？ 台學者估前五月376人未通報

染疫死亡有黑數？ 台學者估前五月376人未通報
稱陳時中確診是老天懲罰 新黨送「音容宛在」花籃

稱陳時中確診是老天懲罰 新黨送「音容宛在」花籃

熱門新聞

一名網友貼文表示，台灣的街景毫無美感可言，質疑為何大眾不會想要改善。台灣街景情境示意圖。圖／Ingimage

他批台灣街景醜如貧民窟 網友兩派激戰「最美風景」

2022-06-10 19:58
6月15日起抵台的航班旅客，居家檢疫將從7天減為3天，並進行4天自主防疫。(聯合報資料圖片)

入台檢疫減至3天、親友可接送 15日起實施

2022-06-11 12:50
斯洛伐克訪問團兩名訪賓9日確診，其餘成員仍依原行程參訪立法院，體驗台灣國會議員開會場景與過程，當場模擬國會「全武行」情境。（記者潘俊宏／攝影）

打架紅到國外 斯洛伐克議員訪台 模擬立院全武行

2022-06-09 18:47
6月15日凌晨起，台灣入境檢疫大鬆綁，全面縮短為「三加四」，國籍航空機組員如已接種疫苗追加劑，實施「0加7」新制，無需居家隔離。記者黃仲明／攝影

台灣入境檢疫15日起放寬 9月前0+7有望

2022-06-12 15:30
女歌手林凡。(華納音樂提供)

UCLA女博士粉絲涉5次闖女歌手林凡家 辯稱是美國文化

2022-06-16 12:52
國民黨主席朱立倫於美東6日下午造訪國務院與官員會談。華盛頓記者張文馨／攝影

想見的沒見到...朱立倫返台後挑戰才開始

2022-06-11 19:04

超人氣

更多 >
為紀夢奇命案傾注心血 密州檢察官驚傳舉槍自盡

為紀夢奇命案傾注心血 密州檢察官驚傳舉槍自盡
國家情報總監辦公室報告：華人手機與電郵資料常被搜集

國家情報總監辦公室報告：華人手機與電郵資料常被搜集
南加男子在死亡谷不幸因燃油耗盡酷熱中喪生

南加男子在死亡谷不幸因燃油耗盡酷熱中喪生
又誤判方向？Fed最新政策聲明可能一開頭就錯了

又誤判方向？Fed最新政策聲明可能一開頭就錯了
一天吃一顆水煮蛋會健康嗎？推薦2種吃蛋的方法

一天吃一顆水煮蛋會健康嗎？推薦2種吃蛋的方法