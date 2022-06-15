台4上將人事地震 梅家樹接海軍司令

國防部公布新人事，總統府戰略顧問張哲平（左起）、國防大學校長劉志斌、海軍司令梅家樹、副參謀總長執行官鄭榮豐。（本報資料照片）

國軍上將人事異動。國防部 昨天發布，國防大學校長張哲平調任總統府上將戰略顧問，遺缺由海軍司令劉志斌上將接任；新任海軍司令將由參謀本部副總長執行官梅家樹上將接任；參謀本部副參謀總長鄭榮豐中將調任參謀本部副總長執行官，並晉任空軍二級上將。人事案6月16日生效。

據了解，這波上將調動時機，主因空軍前司令熊厚基基於健康因素退出軍令系統，使調度必須提前啟動。全案主旋律則是讓今年中將屆齡、表現受肯定的副總長鄭榮豐晉任上將，達成活絡人事、軍種平衡目的。而鄭榮豐與現任空軍司令劉任遠兩人同為空軍官校1985年班同學，一個年班出現兩位上將，頗為特殊，人事安排明顯有意鼓舞空軍士氣。

而張哲平退出軍令序列，催動海軍兵符易主，因其有案在身，後續是否另有任用，必須觀察，應仍為活棋。

年班資深、曾任總統府侍衛長的劉志斌接國防大學校長，可作為明年參謀總長備位人選；有豐富軍備整備經驗的梅家樹，將親自操持海軍當前接收國造、美製反艦飛彈所需大批陣地營建、兵員召募事宜。

國防部表示，鄭榮豐是空軍官校1985年班、戰院2009年班，曾任空軍作戰指揮部指揮官、空軍司令部參謀長、空軍司令部副司令等重要職務，學經歷完整；任現職期間，指導軍事戰略與戰備整備等重大工作，著有貢獻。

人事異動後軍令系統內的上將，計有參謀總長陳寶餘（陸軍官校1980年班）、軍備副部長王信龍（陸軍官校專科1980年班）、國防大學校長劉志斌（海軍官校1984年班）、海軍司令梅家樹（海軍官校1985年班）、陸軍司令徐衍璞（陸軍官校1983年班）、空軍司令劉任遠（空軍官校1985年班）、副參謀總長執行官鄭榮豐（空軍官校1985年班）。陸海空上將員額比例將為三：二：二。

另有今年9月屆退的張哲平（空軍官校1982年班）、健康因素休養中的熊厚基（空軍官校1983年班），兩名空軍上將都調總統府戰略顧問。