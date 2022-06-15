龍應台帆船課 下水游泳被吹哨 被拍照嘆像抓現行犯

作家龍應台在臉書貼文指出，日前到台東上帆船課，下水游泳被吹哨拍照，像被當現行犯。（取材自臉書）

台灣作家、前文化部長龍應台日前到台東活水湖駕帆船前下水游泳 ，被管理員吹哨警示並拍照，她臉書 發文嘆「好像抓現行犯，縣府打造出一片美麗水域，然後禁止人們使用？這邏輯令人驚詫。」縣府昨回應，感謝龍應台指教，將加強管理員執勤方式及態度。

龍應台6月11日在臉書貼文，指日前到台東想克服對水恐懼，海泳後去浮潛，浮潛後去滑立槳，接著去駕帆船，「不想愧對大自然」。

她說，帆船課前先跳下水游泳幾分鐘活動筋骨，突然岸上冒出一名管理員吹哨，然後拿出相機拍照，好像抓現行犯，她認為不說一聲就對人猛照相，是多麼侵犯的行為，跟打耳光差不多。

她在臉書表示，問緣由後知道管理員是執行被交代的任務，活水湖上午8時至下午5時禁止游泳，她也提問，台灣孩子何時可以自豪「我是海洋之子」，建議台東可以領先全台灣，成為有突破精神的山海第一縣。

台東縣政府農業處長許家豪說明，活水湖委外經營尚未完成招標，目前白天有機關團體等申請借用水上教學，船艇在水面活動時，水中或水下若有人游泳可能發生危險，限制上午8時至下午5時禁止游泳、釣魚 ，將加強管理員執勤方式和態度。