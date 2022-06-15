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吳淑珍確診住院 陳水扁憂心發文：她如風中殘燭 將熄滅

記者徐白櫻／高雄15日電
前總統夫人吳淑珍確診，不僅血氧濃度降低，還產生吃藥副作用，醫護人員到宅施打藥劑。（取材自臉書）
前總統夫人吳淑珍確診，不僅血氧濃度降低，還產生吃藥副作用，醫護人員到宅施打藥劑。（取材自臉書）

前總統陳水扁與妻子吳淑珍先後確診新冠肺，吳淑珍癱瘓多年體抗力差，服藥後出現副作用，陳水扁這兩天頻頻發文，稱妻子身體原本虛弱無力，確診後更雪上加霜，「話都講不清楚要用比畫的，整個人好像風中殘燭即將熄滅」。

陳水扁說，扁嫂確診後，血氧濃度一度掉到91、92，剛好他睡覺時有使用氧氣製造機，推出來給妻子控制血氧濃度，但下身癱瘓病人腹肌無法使力，有痰咳不出來，他跟外勞輪流拍背咳痰。

吳淑珍10日確診，服用抗病毒藥物PAXLOVID及症狀治療藥物，已進入第六天。陳水扁透露，吳淑珍吃藥產生副作用會拉肚子、食慾不佳，連自推輪椅的力氣都沒有，說話聽不清楚要用比畫的，整個人好像風中殘燭即將熄滅，拜託醫護人員來到家裡，幫扁嫂施打注射液。

「扁嫂不能先被自己打敗」，阿扁喊話，有好的體力才能對抗新冠病毒，否則病毒還沒消滅先被自己打敗。

高市議員陳致中說，媽媽是重大傷病，經醫師評估不適合施打疫苗，經過家人與醫師討論，並遵照醫囑，考量媽媽是脊髓損傷的神經多重障礙疾患，為免染疫後的健康風險提高，昨下午已入院治療，代表家人感謝外界關心。

陳水扁 疫苗

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