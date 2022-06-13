布袋戲八音才子黃文擇病逝 素還真口白經典傳世

布袋戲配音才子黃文擇（右）與父親黃俊雄（左）共同打造輝煌布袋戲歷史。(本報資料照片)

布袋戲界又一個巨星殞落，有「八音才子」美名的黃文擇12日病逝，享年67歲。

「半神半聖亦半仙，全儒全道是全賢，腦中真書藏萬卷，掌握文武半邊天」，躍上國際舞台的偶劇名角素還真的口白，幾乎是每個偶迷耳熟能詳的詩句，這也是黃文擇經典的配音，開啟了霹靂大戲的新紀元，黃文擇和哥哥黃強華把黃家布袋戲帶到最高峰，為台灣偶戲寫下新史頁。

霹靂國際多媒體副董事長黃文擇，20多歲出道，仍和父親一樣演野台戲起家，在1983年從野台戲轉為電視劇後，就投入霹靂影劇，30年來演活了素還真，成為繼父親黃俊雄的史艷文之後，成為台灣最具代表性的偶劇，戲迷遍布國際。

黃文擇承襲父親黃俊雄的獨特的口音技巧，不論淨末生旦丑等角色的配音，總是演得活靈活現，他認為偶戲除了偶的造型，口音才是布袋戲最具代表性的靈魂所在。

黃文擇霹靂布袋戲演了30多年，演過逾3000多個角色，口音變化莫測，從低音到高音再從武將之音變為柔女之音，轉音精準，生動如現，因而有「八音才子」的封號。

個性樂觀總是笑容迎人的黃文擇，待人親切，霹靂影劇草創之初，幾乎每天都在攝影 棚度過，為了保護嗓子，老煙槍的他也戒菸多年，戲迷最愛他的聲音，「我不能把聲音搞壞了」，他生前對偶戲的投入，令人敬佩。

生前黃文擇曾說要和一代宗師的爺爺黃海岱一樣演到超過90歲，沒想到昨不幸離世，戲迷傷心，台灣痛失一位偶劇英才，各界無不惋惜萬分。