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黃春明87歲出第一本詩集 「看海的日子」可望有續集

記者陳宛茜／台北報導
小說家黃春明出版第一本詩集「零零落落」。圖／聯合文學提供
小說家黃春明出版第一本詩集「零零落落」。圖／聯合文學提供

台灣小說家黃春明寫作逾半世紀，卻在87歲才出版人生第一本詩集「零零落落」，上月由聯合文學出版。他自招這本詩集沒有中心思想、沒有共同主題，有如「天上的星星」：「有亮的，有淡淡的，有近有遠，各自獨立。所以看起來就是零零落落。」但書中每首詩都是他一字字手寫，因為他認為「文字也有自己的風格」，用手寫更能展現作家的文字風格。

黃春明很早就開筆寫詩。詩集中第一首詩可以追溯到多年前，黃春明看到孩子帶回來的「國語日報」上的林良童詩，觸動他陪剛學會走路的幼子賞月的溫馨回憶，詩興大發寫出「因為我是小孩」。書中也收錄幼子辭世一年後，黃春明的悼亡詩作「國峻不回來吃飯」，74首詩呈現黃春明人生不同階段的經歷與心境。

黃春明詩作著實不少，卻遲了幾十年才結集出版。他說，早年寫詩給詩人朋友過目，得到的評價都是「太白(白話)了」，他只好回去「抱我的小說」，對詩只能「暗戀」。但現在年紀大了，日子「過一天賺一天」，活化腦子最好的方式就是整理作品，「再整理一下，可能還會有第二本詩集。」

好萊塢巨星湯姆克魯斯的成名作「捍衛戰士」， 36年後才推出續集。黃春明小說改編的同名電影「看海的日子」1983年上映，票房與藝術上的雙重成功，帶動了台灣新電影浪潮，也讓鄉土文學作品成為台灣電影的重要取材。相隔39年，黃春明透露，他早就寫好「看海的日子」續集的電影劇本，目前準備改寫成小說。

在「看海的日子」電影結尾，妓女白梅抱著剛出世的孩子坐上火車，看著窗外的大海告訴自己：「不，我不相信我這樣的母親，這孩子將來就沒有希望。」黃春明表示，第二集便以白梅兒子的成長故事為主題。他手中還有許多劇本有待整理，未來打算出版黃春明劇本集。

電影 小說 湯姆克魯斯

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