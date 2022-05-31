前經紀人放棄商標戰 青峰可望奪回蘇打綠

魚丁糸日前在「蘇打綠」商標官司二審敗訴，曾表示會上訴到底。(圖：環球音樂提供)

魚丁糸（前名蘇打綠）跟前經紀人林暐哲鬧翻互槓，全力互爭蘇打綠商標，昨是蘇打綠出道18周年，林暐哲宣布放棄「蘇打綠」商標所有權，魚丁糸透過所屬環球音樂表示：「一無所悉，資訊均來自媒體報導，已請律師詢問智財局。」魚丁糸昨傍晚在社群網站 曬出阿福的大肚照，發文說團長阿福表示：「瘦不了、瘦不了，真的瘦不了！」粉絲大笑之餘，也留言祝福他們盡早奪回「蘇打綠」商標。

林暐哲2019年對吳青峰提出民事假處分遭駁回，後控告吳青峰及吳媽媽擔任董事的「哈里坤的狂歡」公司違反著作權法求償，刑事一審判青峰無罪，林暐哲放棄上訴，接著林暐哲在民事一、二審都敗訴；提告蘇打綠侵害名譽權一審敗訴，對於控告謝馨儀妨害電腦使用也撤告。雙方你來我往，林暐哲唯一只在蘇打綠商標官司勝訴，但魚丁糸喊話爭取到底。

林暐哲昨表示當初為了防止盜版 才註冊商標，「我以為尋求法律的協助可以幫助我們把權利義務搞清楚，可惜的是法律有助於釐清事實，卻也把人與人之間的感情和信任摧毀了，這是我過去這段日子最難過的事。」他思考後聽從內心聲音放下，表示：「我決定放棄商標的所有權，並祝福這個名字有更好的未來。」

在他宣布放棄後，按規定需送出拋棄申請書或是移轉登記，查詢智慧財產局商標資料顯示，林暐哲尚未申請，魚丁糸雖在2020年5月7日申請商標，得待林暐哲放棄後才有機會搶回商標所有權。