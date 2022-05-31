汪小菲爆料長期服用禁藥 大S：從不做違法事

大S(左)與汪小菲話題不斷。(取材自微博)

大S （徐熙媛）前夫汪小菲 日前被狗仔指婚內出軌，汪小菲昨在微博 發文反擊，表示是子虛烏有，他已決定委請律師提起告訴，他還爆料大S長期使用違禁藥物，每個月還跟他索取100萬台幣(約3萬4497美元)，「她幾次精神出現狀況都是本人在旁搶救。」對於汪小菲的指控，大S經紀人表示「熙媛從不做違法的事情」。

大S和汪小菲去年11月官宣離婚，今年3月大S閃婚韓國藝人具俊曄，汪小菲則被指身邊早就有小三張穎穎，而台灣狗仔近日曝光多張2人親密照，引發熱議，汪小菲大動作在微博發文，詳述和大S談離婚的時間點，他表示去年2月就收到大S要求離婚的訊息，他極力挽回，原本以為已經談好了，到了5、6月，因為疫苗和考慮到孩子安全，他無法將孩子帶回北京，因此在微博發文痛批台灣的防疫政策，隔天大S再次向他提出離婚。

他說在這段期間，他仍積極挽留大S，「我盡力安排他們回大陸隔離，好好生活陪我創業，均被拒絕！我實在無法忍受，於10月底再次回台灣談離婚！」他更語出驚人表示，大S長期服用違禁藥物，每個月還跟他要100萬台幣，並指大S多次精神出現狀況，都是因為有他及時在身邊搶救。不過他隨後又把該則爆料大S服用違禁藥物的發文刪除，僅保留要對台灣狗仔提告的貼文。

大S經紀人說，大S從第3胎流產之後，身體便無法應付太大量的工作，尤其家中2個孩子都還小，都是大S在照顧，所以她盡量把時間留給孩子，「據我所知，他們倆從結婚之後，家中的開銷都是兩人平分，那100萬是熙媛收入減少後，小菲自願負擔的家用費用，離婚後依舊維持原狀，沒有多1毛錢，這是我所知道的狀況。」

而S媽則表示，汪小菲發文又刪文，證明是他自己作賊心虛，「如果是事實他何必刪掉？我們家都不是會做這種事的人，他真的太讓我傷心了！」她認為汪小菲會這樣惡意爆料，是不滿女兒現在過得很幸福，也坦言過去之所以還會護著汪小菲，完全是為了孫兒們著想，希望能給孩子們一個榜樣，而女兒離婚後從未對他口出惡言，卻遭到前夫如此對待，說到最後她忍不住哽咽：「不好意思，請不要再問了」，對女兒的心疼溢於言表。