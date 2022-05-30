李琴峰芥川獎得獎作「彼岸花盛開之島」 6月出中文版

李琴峰去年成為史上首位台籍芥川獎作家。(圖：聯合文學提供)

旅日作家李琴峰去年憑小說 「彼岸花盛開之島」摘下日本 芥川獎，被媒體形容為「史上第一位台籍芥川獎作家」。該書6月將由聯合文學出版中文版，由李琴峰親自翻譯。李琴峰受訪說，她對於用國籍分類作家並不適應，「分類可以快速理解世界，但也可能成為一種暴力」，這也成為她小說創作探討的永恆主題。

李琴峰是筆名，「琴」是日文發音「Koto」、「峰」取自中國古典詩詞，光筆名便呈現作者交融不同文化的特質。

李琴峰在「彼岸花盛開之島」自創三種語言，混雜中文、日文和琉球語、台語。李琴峰說，她希望透過語言的實驗讓讀者思考語言的本質，不能期待語言保持「純淨的狀態」。如目前仍在宜蘭使用的宜蘭克里奧爾語（寒溪語），便混雜了原民語、日語和漢語。

「彼岸花盛開之島」和李琴峰的前幾部小說「獨舞」、「倒數五秒月牙」題材迥異，唯一相同是拆解各種標籤的企圖—語言的、性別的、國籍的。李琴峰說，標籤和分類，是她創作以來持續探討的議題，「分類可以快速理解世界，但也可能成為一種暴力」。她希望透過文學讓讀者意識標籤的存在、面對它；至於是要接受或抗拒、拆解或不拆解，「小說家提供的是提問而非解答，提供解答應該是政治家的責任。」

「彼岸花盛開之島」獲獎時還未翻成中文。有台灣讀者認為這座小島是遍開彼岸花的馬祖、也有人認為是暗喻台灣。李琴峰透露，書中小島靈感來自丹麥首都哥本哈根內的克莉絲蒂安尼亞自由城、歷史取材自琉球王國，而小島的位置和形狀明顯脫胎自日本最西端的與那國島，距離宜蘭蘇澳僅100多公里。

李琴峰生於台灣，15歲自習日文，同時嘗試以中文創作小說。2013年自台大文學院畢業後赴日求學，2015年早稻田大學日語教育 研究所碩士課程畢業。她自承用日文寫作是一個巧合，畢業後嘗試用日語完成小說「獨舞」，意外獲得日本群像新人文學獎後，決定走向創作之路。