剪接違停影片？徐巧芯對賭周玉蔻：退出政壇

針對是否違停卻施壓警員，台北市議員徐巧芯（中）聲明絕無施壓，但承認當下對話確實引人誤會。(記者曾原信／攝影)

台北市信義分局前天公布台北市議員徐巧芯遭指違停案密錄器影片，媒體人周玉蔻質疑是選擇性公布片段影片；徐巧芯昨表示願和周玉蔻對賭，若公布的片段有任何遺漏，她退出政壇，反之，周玉蔻就退出媒體圈。徐巧芯也說，她對員警講了一句「回去再講」，是指回去研究拖吊和紅線停車的差異，是她講話不精確，並非施壓，反控周向警方高層施壓。

台北市副市長黃珊珊說，公布影片是已有些炒作或政治效應，因此依徐巧芯意願公布，市府沒有特別干涉，都是市警局處理。

周玉蔻在臉書 上稱，徐巧芯選擇性公布二分鐘不到的片段，解決不了施壓警員的事實，徐巧芯則反嗆，公布的影片如有任何遺漏，她退出政壇，要求周玉蔻修正臉書內容，不然會提吿。

熟悉內情的警界人士指出，如果真的對賭，「蔻蔻姐大概會退出媒體了，最好別賭了」，只要看影片，就知道影片是完整也沒有經過變造。

至於影片中徐巧芯對員警講「回去再講」，引發質疑，徐巧芯說，她沒有要用那句話施壓，她當時搞錯拖吊和紅線停車的差異，她說回去再講是「回去再研究」，她可以理解外界的疑惑，自己當下講的話不精確。