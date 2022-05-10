台灣卓別林脫線過世 享壽90歲 臉書撰文「不要忘記我」

國寶級藝人脫線（陳炳楠）9日晚傳出過世消息，享壽90歲。(取材自臉書)

國寶級藝人脫線（陳炳楠）昨晚傳出過世消息。昨天晚上6點多，台東縣消防局接獲通報，鹿野鄉中華路脫線牧場有患者要送醫，延平消防分隊救護人員到場後緊急搶救，後來家屬決定放棄搶救。據了解，脫線晚餐後突失去意識，家人見狀通知119，送醫後搶救不治，享壽90歲。

脫線近年來常因肺部感染進出醫院，去年10月也因肺部感染、肺積水入院，早前最久一次曾住院45天。上個月住院一樣完成了7天療程後返家，讓不少粉絲關心，他後來再開直播跟大家互動報平安。

脫線在演藝圈打滾長達50年，過去演出電影 及脫口秀喜劇爆紅，穿著吊帶西裝褲加上圓黑框眼鏡，經典的造型，讓人一眼就知道是他。脫線於1963年從電影《難忘的鳳凰橋》出道，之後主持農村節目與脫口秀，因穿吊帶西裝褲及戴圓黑框眼鏡的造型，被認為與西方喜劇大師卓別林相似，因此他還有「台灣卓別林」之稱。60歲時決定退休，與妻子回台東經營牧場，奮鬥了10年轉虧為盈，並讓脫線牧場的「戰鬥雞」多次登上美食節目。目前牧場交給兒子負責。

脫線有時會應遊客要求陪唱歌，不過，牧場去年受到疫情 影響，營業額嚴重減少，為維持牧場運作，他和兒子開直播，吸引上千人線上觀看，成為最老的國寶直播主。

脫線9日在家用過晚餐後，突然失去意識，雖然家屬緊急求醫，救護人員到現場進行搶救，最終搶救無效。家屬隨後於臉書粉絲團上證實此事，撰文指出「人生舞台我先謝幕，佛祖召喚我了，希望大家不要忘記我喔！」

脫線7日還與兒子一起在粉絲團進行帶貨直播，賣起自家的雞隻料理包，介紹起商品語速流利、妙語如珠，還在網友的要求下引吭高歌，並不忘祝福大家母親節 快樂，氣色當時看起來相當好，因此猝逝消息傳出令外界相當震驚。