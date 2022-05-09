台灣民族誌紀錄片先驅 人類學家胡台麗72歲辭世

胡台麗拍攝紀錄片的方式進行人類學、民族文化研究。(本報資料照片)

人類學家胡台麗7日病逝，享壽72歲。台灣國際女性影展 在臉書上貼文悼念，認為胡台麗除了是一位人類學者、策展人、作家、紀錄片導演之外，更是眾多人的精神領袖、溫柔堅定的女性。她是民族誌影展的主要推動者，開拓民族誌影像交流的平台，將台灣豐富的文化視野分享給更多人知道。

胡台麗於台大歷史系獲得學士後，於紐約市立大學研究院獲得人類學碩士、博士學位。1979年起在中央研究院民族學研究所任職，2015擔任民族學研究所所長。

胡台麗是台灣民族誌紀錄片的先驅，所拍攝紀錄片「穿過婆家村」於1997年上映，是台灣商業電影院 播放的首部紀錄片。她也是人類學紀錄片的先驅，其多部重要作品曾在女性影展、紀錄片影展和金馬影展播映，無論是婦女、原住民 、榮民、土地等等議題的討論，胡台麗皆扮演領路人的角色。

胡台麗以拍攝紀錄片的方式進行人類學、民族文化研究，早期並不為學術界認同，認為學者應以文字發表論文。但胡台麗堅持文字和影像並重，曾說「文字和影像各有特色，也各有缺陷，若單純用某一種形式呈現，我常覺得不滿足，所以我會追求不同形式。」她在2001年創立「台灣國際民族誌影展」，讓本土文化性紀錄片和國際之間的民族誌紀錄片互相激盪。

文化部長李永得表示，胡台麗老師作為人類學者，畢生透過民族誌及影像，關注台灣農村工業化與社會變遷，從解嚴前便開始從事當時屬於敏感議題的外省籍退伍軍人研究，並拍攝多部民族誌紀錄片，對於台灣多元文化的記錄與保存厥功甚偉。

文化部表示，胡台麗長期透過動態影像的呈現，讓不同族群的聲音及觀點進行多元對話、相互理解，包含著作《媳婦入門：田野心影錄》，以及《神祖之靈歸來》、《矮人祭之歌》、《蘭嶼觀點》、《穿過婆家村》、《愛戀排灣笛》、《石頭夢》、《穿過後》、《讓靈魂回家》等紀錄片。