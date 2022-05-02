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為疫情？為選舉？陳建仁嗆：回去看書 柯文哲譏：小編寫的

台灣新聞組/台北2日電
台北市長柯文哲表示，書上的是一回事，實際作戰是一回事。(本報資料照片)
台北市長柯文哲表示，書上的是一回事，實際作戰是一回事。(本報資料照片)

台北市長柯文哲曾說單日確診恐破50萬高峰，前副總統陳建仁在臉書批評柯文哲「不懂流行病學，回去好好看書」。柯文哲昨日回擊表示，「書上的是一回事，實際作戰是一回事」，他還說，「文章應該是小編幫他寫的」，臉書自己在看沒幾個，「不管誰寫都會自己再改是我的個性。」

柯文哲說，他認為防疫量能沒受到威脅前，還是讓活動進行，而他每天最重要是看一個報表：醫院還剩多少量能。如果那條線被威脅到，還是要踩煞車，不能像香港局面，病人都堵在急診處外、送不進去，「底線要先講，有威脅到的時候，要強烈煞車」。

被問到陳建仁是要選舉才這麼嗆？柯文哲說，那個文章他看是小編幫陳建仁寫的，「FB有自己在看的我看沒幾個，我不管誰寫的我都自己改，這是我的個性」。

媒體詢問，柯文哲日前預估染疫死亡人數台灣會有4萬人，有牙醫師不認同，還說要打賭400萬台幣，柯文哲說，「典型認知作戰」，人家從頭到尾在講，都不是那意思，包括每日確診50萬，上面少兩個字「累計」，這不是斷章取義，是刻意抹黑，不必要，政治上有攻防，但講不是那個意思，為什麼要把政治搞那麼卑鄙？

柯文哲指出，不只把人命打賭不對，明知道不是那意思，但為了抹黑目的去做這種事，台灣政治史上有興票案、宇昌案、ＭＧ149到葛特曼事件，他選過舉也不會幹這種事，「不會製造假案去抹黑人家」。

陳建仁。(本報資料照片)
陳建仁。(本報資料照片)

柯文哲 臉書 香港

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