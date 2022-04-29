「嗯哼戰」挨告 顏寬恒批周玉蔻浪費司法資源

資深媒體人周玉蔻。(本報資料照片)

前立委顏寬恒與媒體人周玉蔻互控，顏昨到台北地檢署出庭，周因確診新冠肺炎隔離中，委託律師應訊。周玉蔻指控顏競選廣告盜用她的照片及招牌「嗯、哼」聲，涉嫌侵權，顏則控周涉洩漏疫情 訊息，違反傳染病防治法，又預告疫苗 即將到貨，使相關公司股價大漲，涉違證券交易法。

顏寬恒受訪表示，全案變成周玉蔻的「嗯哼保衛戰」，周才剛浪費醫療資源，現在又浪費司法資源，影片內容是在澄清選舉期間電視、政論節目對他的造謠抹黑，周玉蔻對號入座，把別人的澄清說成是對她抹黑。

他還反諷說要說個笑話，「周玉蔻談造謠抹黑，說完了」。

周玉蔻臉書 質疑顏選在她居家隔離時應訊，顏表示，世界不是繞著周一個人轉，開庭日期、時間是地檢署定的，他接到通知出庭，「那可不可以說周在開庭時，居家隔離不出庭，是否也是刻意安排」。

周也在臉書質疑，顏先前因身體狀況未到庭，再不出庭就要被拘提。顏寬恒說，人都會有不舒服，勸周保重身體，下次記得出庭，不然也會被拘提。

周玉蔻昨在臉書轉貼媒體報導，提及顏寬恒高調發採通，根本「裝模作樣，掩飾內心擔心遭強制處理的恐懼」。

周批評，顏寬恒遭刑事追訴後，竟告發她違反傳染病防治法、證交法，上次出庭時拿不出證據，「簡直一派胡言」；她相信檢察官會秉公依法處理，未透露細節。