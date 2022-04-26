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專人到家採檢 周玉蔻挨批特權 萬芳醫院：醫師個人行為

台灣新聞組╱綜合26日電
資深媒體人周玉蔻因享有「到府採檢」服務引發討論，她25日突然發聲明強調自己是陰性。 (本報資料照片)
資深媒體人周玉蔻因享有「到府採檢」服務引發討論，她25日突然發聲明強調自己是陰性。 (本報資料照片)

媒體人周玉蔻前天在臉書揭露萬芳醫院派專人到家「VIP服務」採檢，外界質疑耍特權批：「百姓在家等死、名人有特權？」北市府昨澄清，非衛生局媒合安排。萬芳醫院先是說衛生局同意才派人，隨後發聲明坦承是「醫師個人行為」，並表示會討論是否懲處。

周玉蔻在臉書感謝北市衛生局安排萬芳醫院家醫科主任林英欽，全副武裝到她家一對一做PCR採檢，並大讚醫護團隊認真、專業、負責。多名北市議員群起批判，要求市府力挺醫護，勇敢對特權說不。

北市衛生局表示，22日接擭疾管署通知，指周玉蔻自行快篩十次均陰性，疑是偽陽性，才安排第二次PCR。原本要派防疫計程車接送，但周玉蔻自行聯繫萬芳醫院。按照流程，民眾若長期臥床、失智或特殊理由不方便外出就醫，才有到宅採檢服務。台北市長柯文哲表示，將來遇到類似情況會拒絕。

另外，周玉蔻質疑新北市立聯合醫院汙染她的檢體，自己「根本沒有確診」，更嗆要提告新北市長侯友宜。

新北聯醫指周20日經兩台中央昆陽實驗室認證機器檢驗，兩次結果均陽性、Ct值29.3，病毒量低，幾天後呈陰性不意外。新北衛局表示，陽性是由中央流行疫情指揮中心統一判定，至於周是否要提告，尊重她的選擇。

指揮中心指揮官陳時中昨被問到此事，花了近十分鐘替周緩頰，強調案例如有釐清必要，是由指揮中心交代，再請疾管署區管中心和地方衛生局一起採檢。

其他居家照護民眾是否可比照辦理？陳時中未正面回應，只表示將研議新的解決方案。

陳時中 臉書 失智

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