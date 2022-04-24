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台媒體人周玉寇染疫 自揭「沒確診」新北聯醫秀Ct值打臉

台灣新聞組／綜合報導
資深媒體人周玉蔻。（本報資料照片）
資深媒體人周玉蔻。（本報資料照片）

台灣知名媒體人周玉蔻20日自述採檢PCR陽性確診消息，就醫前採檢無症狀，初步疫調匡列22人居家隔離。不過，25日上午周玉蔻再於臉書獨家揭露重要訊息，直指自己「根本沒有確診」。對此，新北聯醫指出，周玉蔻20日至新北聯醫採檢PCR，同一檢體經兩台不同機器檢驗2次，結果均為陽性、Ct值29.3。

周玉蔻今早9時在臉書發布消息，指出「台北萬芳醫院昨天為我進行的PCR篩檢，最新結果，陰性！還我清白，也驗證了我前後做了10次快篩全都陰性的原因，是我根本沒有確診！」

稱有證據：PCR檢體被汙染

周玉蔻表示她有充分證據證明新北聯醫在進行她的PCR檢測時，「不小心將她的檢體感染了」，她聲明並無責怪新北聯醫及防疫基層工作人員之意，「但是新北防疫人員人手不足、指揮系統混亂，是事實！」

文末，她也建議新北防疫需重新部署，PCR檢測中心和儀器要徹底清消，以防再有與她相同PCR檢體遭汙染的烏龍個案出現。

新北聯醫指出，該民眾4月20日至新北聯醫採檢PCR，同一檢體經兩台不同機器檢驗2次，結果均為陽性、Ct值29.3。此外，新北市立聯合醫院三重院區設置的核酸檢測（PCR）實驗室通過衛生福利部核准認證，經過中央昆陽實驗室認證，定期檢驗及抽檢均完全符合中央實驗室標準規範。

另外，有新北聯醫醫護私下透露，他們上班已經昏天黑地，這時候周的發言無疑是打擊他們的士氣。

防疫 檢測 臉書

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