南一中百年校慶 阿扁笑憶同學看色情電影

台南一中歡慶建校百年，前總統陳水扁（右起）、校長廖財固、立法院前院長王金平等人共同切生日大蛋糕。（記者邵心杰／攝影）

台南一中16日歡慶建校百年，前總統陳水扁 、立院前院長王金平 等校友都出席，陳水扁致詞提到，南一中的特色是自由學風，記得高三時，有一班有26名學生，在班長帶隊到麗都戲院看日本色情電影，散場時，還遇到李安導演 的爸爸李昇校長和校長夫人，班長等人心想穩被記過，校長卻說不用緊張，證明每個同學發育正常。

台南一中百年校慶，現場傑出校友雲集，包含中研院前院長翁啟惠、冠狀病毒之父賴明詔、台塑董事長林健男、中油董事長李順欽、佳世達董事長陳其宏等人均回母校祝賀。

陳水扁致詞說，很多人問念南一中有什麼好，最好就是沒在管，得靠自己，這也是最好的教育方式。他表示，南一中有二大特色，一是自由學風，一是正常教學，高三照上體育、美術、工藝，更要上音樂，沒有音樂細胞的他，樂理要用背的，音樂合唱要四部合唱，他連一部都沒辦法。

市長黃偉哲應邀頒發「一中家族」獎項給戴丁元、陳俊郎兩家族，校方也頒發「三代一中人」給父子三代都就讀南一中的校友，共15組。最年長的校友郭坤榮是1945年畢業，今年94歲。

校方邀請陳水扁、王金平等貴賓上台共同切蛋糕，九個大蛋糕祝福南一中長長久久，百年竹園，築緣百年。