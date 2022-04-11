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宣明智兒子問卜不順心 砸店 還揍了算命仙老婆…耍狠後被起訴

記者王聖藜／台北11日電
宣昶有與友人被控毆打算命師妻子。(本報資料照片)
宣昶有與友人被控毆打算命師妻子。(本報資料照片)

聯電榮譽副董事長宣明智兒子宣昶有與友人高明蒼共同找上兼職算命的藝人「砰砰阿峰」吳勇峰夫妻問事，問卜結果不順意，與高毆打吳妻、砸毀吳家神像、鋼琴；台北地方檢察署受理告訴案，今天依傷害、毀損罪嫌起訴宣昶有、高明蒼。

此外，高明蒼與男子吳元平、羅姓少年涉同案、另一樁暴力案，由高教唆吳元平、羅以辣椒水攻擊吳妻，檢方起訴吳元平，羅姓少年移由少年法庭審理。

檢方起訴書指出，宣昶有2021年2月23日晚間11時許，透過白姓男子的介紹，與高明蒼一同前往台北市信義區「砰砰阿峰」吳勇峰住處問事情，之後，結果不令宣昶有滿意，宣與高聯手對吳妻暴力相向。

宣昶有、高明蒼聯手毆打吳妻，造成吳妻頭部挫傷、右腳瘀挫傷、雙上臂瘀挫傷、雙肘挫傷、雙前臂挫傷、左背部挫傷等傷害。

其後，宣昶有、高明蒼再以花瓶砸屋內神像，合力將椅子在屋內丟砸，導致神像、鋼琴邊緣、花瓶及椅子全部毀損才離去。

起訴書說，高明蒼於2021年3月16日晚間6時許，將吳妻的照片、辣椒水等提供給吳元平、羅姓少年兩人，教唆吳元平、羅在上回逞凶地外面等候；兩人看見未戴口罩的吳妻經過，隨即衝上前追打吳妻，並在2樓梯間以辣椒水噴向吳妻，導致吳妻左眼瞼疼痛、右側肩部疼痛。

吳勇峰、吳妻後來向警方報案，檢警列宣昶有、高明蒼、吳元平、羅姓少年為傷害等罪被告偵辦，今天將宣昶有等三名成年犯依傷害、毀損罪嫌起訴。

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