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中方認定違法傳銷 林瑞陽、張庭303萬美元所得沒收

台灣新聞組／台北10日電
張庭、林瑞陽事業面臨挑戰。(取材自微博)
張庭、林瑞陽事業面臨挑戰。(取材自微博)

林瑞陽與張庭在中國大陸經營的品牌「TST庭秘密」，因為涉嫌違法傳銷，今年1月遭到大陸相關單位調查，還傳出6億元人民幣（約27億台幣、9430萬美元）資金遭凍結，現在又爆出經過調查後已被認定是違法傳銷，要沒收違法所得1927.99萬元人民幣（約303萬美元），罰款170萬元人民幣（約26萬美元）。針對此事兩人目前沒有回應。

石家莊市裕華區市場監督管理局去年12月證實，林瑞陽夫婦經營的電商「上海達爾威貿易有限公司」此前遭民眾舉報，已於2021年6月5日依「涉嫌傳銷」為由立案調查。專家指出，若證實涉傳銷，輕則罰款，重則須承擔5年以上刑責。

據陸媒「紅星新聞」報導，經過4個月調查，林瑞陽與張庭經營的「TST庭秘密」品牌，已被市場監管部門認定構成組織策劃傳銷違法行為，湖北省保康縣市場監督管理局認定，從2018年1月1日至2021年7月，相關公司在涉及傳銷的主營業務上的營收共91.71億元人民幣，獲利1927.99萬元人民幣。

據報導，有曾是TST庭秘密經銷商的人士7日爆料，保康縣市場監督管理局已於2021年9月對「TST庭秘密」的運營主體進行了行政處罰。

據上述人士指出，達爾威公司的紅卡會員執行的獎金制度，要求被發展人員發展其他人員加入，形成上下線關係，並以下線的銷售業績為依據計算和給付上線報酬的行為屬「禁止傳銷條例」相關條款所指情形，屬傳銷行為。達爾威公司作為傳銷行為的發起、組織、策畫、管理者，構成組織策畫傳銷違法行為。

但先前陸媒爆出林瑞陽、張庭倆夫妻已經光速成立兩家新公司，這兩家公司包括「上海淘不庭實業有限公司」，主要業務是在網路平台銷售化妝品及日用品、廣播電視節目製作、電視劇製作、演出經紀等，「上海擘天品牌管理有限公司」則負責品牌管理、網路銷售、廣告製作。

新聞曝光後，大陸網友在微博相關新聞討論串多質疑林瑞陽、張庭夫婦搞傳銷賺暴利，批評如此行政處罰實在太輕了。

營收 微博 電商

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