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台獨教父彭明敏98歲離世 「絕筆集自序」不忘獨立

台灣新聞組／台北8日電
有「台獨教父」稱號的前資政彭明敏，4月8日離世。（本報資料照片）
有「台獨教父」稱號的前資政彭明敏，4月8日離世。（本報資料照片）

財團法人彭明敏文教基金會今天上午證實，前總統府資政、台灣獨立運動領袖彭明敏今清晨過世， 享耆壽98歲。

彭明敏文教基金會發出訃告表示：「彭明敏先生已於2022年4月8日清晨5時55分安詳離世，謹遵囑，一切從簡，不辦任何形式的喪禮。入殮火化後埋葬於高雄鹽埕教會的鹽光墓園。」

彭明敏1923年8月15日，出生於台中大甲，受日本教育，因戰爭而少了一條手臂，在加拿大、法國念研究所，為法國巴黎大學博士，曾任最年輕的台大政治系主任、中華民國駐聯合國代表團顧問。1964年與謝聰敏和魏廷朝共同起草著名的「台灣自救運動宣言」，也因此宣言而被當時國民黨政府判刑八年，並於1970年在特務的監視下變裝逃離台灣、抵達瑞典，在海外流亡了20餘年。1992年台灣民主化後返台。

彭明敏1996年代表民進黨參選總統，由於彭明敏早年在美國創辦「台灣人公共事務會」（FAPA），擔任FAPA會長時，曾經結合海外台獨勢力，在美國國會展開遊說工作，於台獨運動中具有代表性地位，因此在綠營素有「台獨教父」稱號。

彭明敏基金會也刊登一篇彭明敏絕筆集自序，文中指出，在奧運中，台灣選手不管名稱如何，跟全世界各國選手代表們公開、平等、公平、國際的競爭中，如此加強台灣住民對本土的認同。

彭明敏「絕筆集自序」指出，嚴格說來，此「序」才是真正的絕筆。中國以及全世界政府和人民也證明不管名稱如何，已經接受1964年「台灣人民自救運動宣言」的開頭第一句，作為絕筆的最後一句：「一個中國，一個台灣，早已是鐵一般的事實」。

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