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「神祕鞋王」資產淨值達117億美元 蟬聯台灣首富

台灣新聞組／綜合7日電
有「神祕鞋王」稱號的宏福實業創辦人張聰淵。（翻攝自微博視頻）
有「神祕鞋王」稱號的宏福實業創辦人張聰淵。（翻攝自微博視頻）

美國富比世（Forbes）雜誌5日公布2022年全球億萬富豪排行榜，電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克躍居全球首富，台灣首富則由「神祕鞋王」張聰淵蟬聯。若以人數而言，美國仍是億萬富豪最大生產地，以735人穩坐第一，台灣今年以51人擠進第十名。

受去年全球股市波動影響，今年進入這份億萬富豪榜上的總人數比去年減少87位，來到2668位，其中以俄羅斯上榜富豪的人數減少最多，高達34人；這些富豪的總資產淨值跌到12.7兆美元，低於去年13.1兆美元，但有超過1000名富豪比一年前更富有。進榜門檻為身價至少10億美元。

台灣首富仍由鞋類製造商宏福實業創辦人張聰淵蟬聯，資產淨值達117億美元，他也是台灣唯一資產淨值突破百億美元大關的富豪。台灣今年總計有51人身家超過10億美元，人數比前一年的47人增加，此外，這些富豪資產淨值合計達1510億美元，較上一年大增350億美元。

雲林莿桐起家的張聰淵，低調製鞋但交遊廣闊，連藝人小S（徐熙娣）家族也是他的合作夥伴。今年75歲的張聰淵為人相當低調，過去鮮少在媒體曝光，據員工透露，他的生活儉樸，在工廠上班時跟同仁一起吃員工餐廳，與基層並沒有隔閡，但為了拚出世界級競爭力，管理也相當嚴格，公司周休一日。

台灣共六位富豪名列全球前500大億萬富豪，張聰淵位居全球第163名、旺旺集團董事長蔡衍明以78億美元排第296名、長春集團聯合創始人林書鴻以72億美元身價位居330名、鴻海集團創辦人郭台銘以69億美元位居350名、廣達集團創辦人林百里則以59億美元淨資產居431名，潤泰企業集團總裁尹衍樑以54億美元列第490名。其他上榜富豪包括國泰金控蔡宏圖和蔡政達兄弟、富邦集團的蔡明忠與蔡明興兄弟、國巨董事長陳泰銘、中租企業總裁辜仲立、全聯董事長林敏雄、元大金控馬志玲，都躋身全球前1000名富豪。

有「神祕鞋王」稱號的宏福實業創辦人張聰淵。（翻攝自微博視頻）
有「神祕鞋王」稱號的宏福實業創辦人張聰淵。（翻攝自微博視頻）

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