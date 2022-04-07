鄭深池掌長榮國際 版圖恐重洗牌 立榮率先成戰場

長榮國際由長榮集團前總裁張榮發女婿鄭深池出任董事長。（本報資料照片）

長榮 集團控股公司長榮國際6日召開董事會，一如預期由長榮集團前總裁張榮發女婿、兆豐金控前董事長鄭深池出任董事長。鄭會後發表聲明說，期望張家四兄弟團結並放棄成見，但業界認為，長榮國際正式變天，只是揭開兄弟角力戰的序幕，之後會「一戰接一戰」，預料立榮航空會先被弟弟派拿下。

鄭深池取代原長榮國際董事長、老臣柯麗卿之後，弟弟派預計7日撤換哥哥派的現任總經理戴錦銓，改由長榮航勤董事長張明煜擔任。據了解，柯麗卿原本想轉任監察人，和張國華、戴錦銓組成「鐵三角」，但柯是弟弟派的眼中釘，也可能柯眼見情勢已變，因此決定引退。

長榮國際今年2月改選董監，最後結果跌破外界眼鏡，由大房二子張國明、三子張國政，以及二房星宇航空董事長張國煒的母親等泛弟弟派聯盟，在五董二監中奪得四席過半席次，贏了哥哥派大房長子張國華。

長榮國際董事會由張國華主持，會中選出由鄭深池接任董事長，鄭發布聲明表示，接任長榮國際董事長是受張榮發大部分遺族委託，希望藉長輩的身分，提供一個平台，期許張家四兄弟能放棄成見，以達張榮發期望兄弟團結的遺願。

市場人士解讀，市值破兆元的長榮王國，今後不再是張國華獨大，長榮集團的版圖與權力結構，勢必重新洗牌；至於集團哪一家子公司會先出現變化？業界認為應該是立榮航空，長榮國際持股立榮約23%，在七董二監中占了兩席法人董事，加上張國煒的雲杉公司原本就有三席法人董事，不用經由改選就直接過半，拿下主導權。

此外，市場也預期，鄭深池當選長榮國際董事長後，操盤的第一戰將是6月全面改選的長榮鋼鐵，兄弟之間股權勢均力敵，戰況膠著。

由於長榮鋼的改選也將牽動明年長榮航空改選，明年也是長榮海運、榮運及中再保等上市公司的改選年，可預見長榮集團內部的經營權之爭將是「一戰接一戰」。