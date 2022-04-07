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失智味王名譽董事長告老臣 討回7億股票

記者林孟潔／台北7日電
味王名譽董事長頴川建忠向味全董事長陳清福提告返還股票勝訴。（本報資料照片）
味王名譽董事長頴川建忠向味全董事長陳清福提告返還股票勝訴。（本報資料照片）

「青果大王」陳查某長子、味王名譽董事長頴川建忠高齡99歲、失智多年，他也是大洋僑果公司創辦人、民視大股東，身價高達千億台幣；頴川建忠為討回借名登記的子公司股票，向老臣、味王董事長陳清福提告返還股票訴訟，台北地方法院判頴川建忠勝訴，陳清福應返回11家公司共447萬餘股，價值約7億元台幣（約2435萬美元）。可上訴。

頴川建忠因失智，2018年2月5日被法院裁定為受輔助宣告人，目前由郭怡青律師、林素雯會計師、紀佩如心理師共同擔任輔助人。

頴川建忠主張，他創立大洋僑果公司，陳清福在身邊輔佐事業多年，為分散股權而將11家子公司股分借名登記在陳清福名下。

如今他年事已高，陳清福未經他許可改選公司董監事，為避免股票被侵占，要求次子頴川欽和詢問陳清福和其他借名登記股票的員工返還股票，僅陳不理會，其他人都同意返還，提告要求陳返還。

陳清福抗辯，頴川建忠記憶混亂，曾將兒子認成他人，可見認知能力日益退化，難以判斷頴川建忠是否有意要求他返還股票；公司董監事是依法改選。

他指頴川建忠失智後，兒子介入公司經營，一再要求頴川建忠簽署多份文件；他沒有拒絕返回股票，而是借名契約尚未終止。

台北地院認為，頴川建忠在被裁定為受輔助宣告人之前，已經表明欲拿回借名登記股票，確實表明終止股票借名登記，判陳清福敗訴。

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