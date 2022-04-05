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王羽80歲病逝台北 獨臂刀王從此訣別江湖

台灣新聞組╱台北5日電
「獨臂刀王」王羽5日凌晨病逝台北，享壽80歲。(圖：金馬執委會提供)
「獨臂刀王」王羽5日凌晨病逝台北，享壽80歲。(圖：金馬執委會提供)

以「獨臂刀王」系列聞名的資深演員王羽，今早在台北振興醫院辭世，病因為呼吸衰竭。她的女兒王馨平稍後也在臉書證實並發文緬懷自己的父親。

王馨平今上午7時許在臉書貼出父親王羽過去參演的劇照，哀慟證實父親已過世的消息，她說「父親為人講義氣，重視朋友。銀幕內外，他的做人處世都是鐵錚錚的俠客作風，一生精采。」儘管抱著萬般不捨的心情，她強調「我們永遠懷念父親。亦相信他的獨臂刀俊朗的大俠形像，將永存於電影歷史及影迷心中。」

王羽出生於1943年3月28日，原名為王正權，是早期香港的主要武打演員之一，後來因為參與導演張徹於1967年拍攝的電影「獨臂刀」而走紅，後來也趁勢拍攝了一系列「獨臂」系列的電影，如1969年的「獨臂刀王」、1971年的「獨臂拳王」，因此奠定他在香港演藝圈的地位。

王羽從影40多年，1997年淡出演藝圈從商，事隔14年後才因為拍攝陳可辛執導的「武俠」，再次重返演藝圈，不過卻為了工作疲於奔命。2011年首次中風，導致輕微腦中風及左半邊癱軟，當時他靠著堅強意志力及每天勤奮復健，戰勝病魔讓身體恢復健康。

圖為王羽2013年獲得第15屆台北電影節最佳男主角獎。(本報資料照片)
圖為王羽2013年獲得第15屆台北電影節最佳男主角獎。(本報資料照片)

但王羽2016年又在曼谷機場昏倒，送醫經診斷為腦中風，曾兩度經歷開顱手術，後來便長時間在醫院養病，每月開銷逾10萬台幣(約3450美元)，醫療費用粗估上千萬台幣。

王羽雖與金馬獎最佳男配角擦身而過，但在2019年榮獲金馬獎終身成就獎殊榮，不過因為二度中風行動不便，女兒王馨平不捨父親以孱弱的狀態登上舞台，最後決定和妹妹代替他上台領終身成就獎。她上台時表示「這個獎對我爸爸很重要」，更透露王羽始終有顆赤子之心，一直是大家心目中永遠的大俠，也不忘感謝幕前幕後工作人員，強調：「是你們成就了他的成就」，讓全場紅了眼眶。

「獨臂刀王」劇照。(劇照)
「獨臂刀王」劇照。(劇照)

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