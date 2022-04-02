長榮鋼股權戰 殷琪挺張國華哥哥派

殷琪。（本報資料照片）

長榮 集團控股公司長榮國際日前變天，由大房二子張國明、三子張國政及二房張國煒母親等泛弟弟派取得主導，但另一家集團公司長榮鋼鐵6月將在股東常會改選董事，新一回合角力已開始，此役勝敗攸關明年長榮航空經營權，兄弟兩派都在拉攏大股東、欣陸投控董事長殷琪支持，但殷琪陣營選擇支持公司派，昨天由哥哥派大房長子張國華方面代為提名 董事名單。

長榮鋼鐵6月將改選七席董事（含三席獨立董事），昨為受理股東提案暨董事候選人提名最後期限，隨著兩派名單出爐，殷琪陣營的代表維達開發公司李孟玲，由現任經營團隊即哥哥派所提名。欣陸投控對此表示，不清楚也不評論；市場預料6月時日股東會兩邊將爭搶董事席次，恐怕還有一場大戰。

除了長榮鋼將牽動明年長榮航空改選，明年還有長榮、榮運及中再保三家上市公司要進行董事改選，長榮經營權之爭愈演愈烈。

根據公告，哥哥派名單為現有董事會提名，即現任經營團隊的七席董事，包括現任董事林耿立、柯麗卿、長榮物流、維達開發公司李孟玲，獨董分別為律師李冠賢、連元龍及蔣瑞琴。其中，李孟玲是殷琪陣營代表。

弟弟派共提名八席。其中張國明提名六席，三席一般董事分別為長榮國際、凱明投資 及鄭深池，三席獨立董事是中菲行前執行長林天送、會計師林淑玲、律師陳筱屏。張國政則提名二席一般董事，為富好投資、正好開發。

據了解，成立快50年的長榮鋼鐵，前身為「長榮重工」，從事廠房、高樓豪宅、橋梁結構的製造及吊裝，早在總裁張榮發時代，殷琪家族就已投資入股，多年來都相安無事，如今因大股東身分，捲入兄弟兩派的經營權之爭，讓殷琪相當困擾，因為雙方都是殷琪在高鐵草創時，一起打拚的好夥伴。

一手催生高鐵的殷琪，曾擔任多年高鐵董事長，而屬於哥哥派的老臣柯麗卿，一直以來都是長榮集團派駐在高鐵公司的董事，與殷琪互動頗為頻繁；屬於弟弟派的張榮發女婿鄭深池，曾是長榮集團的對外人物，其後雖轉任交通銀行（兆豐金控前身）董事長，但交銀曾是高鐵聯貸銀行團的龍頭，陪伴高鐵度過艱辛歲月。

「除非公司經營的很爛，不然原有的大股東或外資，多半都會支持現有經營團隊。」市場人士認為，哥哥派敢提前改選，應與殷琪存在一定的默契。

弟弟派接獲此訊息後，相當震驚，因弟弟派總共提名八席，其中張國明提名六席（三席一般董事、三席獨立董事）；張國政則提名二席一般董事。

熟悉經營權的律師說，根據年報，長榮國際目前持有長榮鋼鐵21.69%，大房三兄弟每人各持有長榮鋼5.95%。弟弟派的張國明、張國政可掌握股權約33.59%，而哥哥派在失去長榮國際後，可掌握的股權約21%，但殷琪所屬的大陸工程、台橡、維達等公司，也持有12%。「目前看來殷琪站在哥哥派這邊，雙方旗鼓相當，都在33%上下，很有得拚！」市場人士說，接下來勢必展開委託書大戰。