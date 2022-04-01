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台灣第一AV女優登BBC 吳夢夢：覺得錯卻無法克制

台灣新聞組/台北1日電
今年31歲的吳夢夢，被網友稱為「台灣第一AV女優」。(取材自IG)
今年31歲的吳夢夢，被網友稱為「台灣第一AV女優」。(取材自IG)

今年31歲的吳夢夢，被網友稱為「台灣第一AV女優」，做為首批加入台灣成人影視產業的首批女性之一，吳夢夢從事AV女演員已經有六年的時間，日前也登上「BBC中文網」專訪，細談從業點滴。

吳夢夢談起成為AV女優的契機，是因小時候上網聊天的習慣，過程中網友們會希望自己提供照片，從一般時裝照片到裸露、內衣，甚至裸體都有。直到一次有位網友跟她致謝，「謝謝妳提供了這些照片，讓我的人生獲得了滿足」，不管是人生還是性慾，從那刻起她似乎有了使命感，獲得更多的成就感。

「不要被一天10萬、20萬元(台幣)的薪資給吸引，它不只是日收10萬的工作，是妳一輩子都會遇到的問題」。「一開始覺得好像是錯的，卻無法克制住自己，很喜歡做這件事。」談及同在台灣成人影視產業，吳夢夢直言自己算被父母支持的，鬧「家庭革命」的AV女優其實不在少數。

吳夢夢指出，製作一部成人片成本約15萬台幣，賣給成人網站後再依下載或觀看次數抽成，若影片受到歡迎則能淨賺15萬元，台灣女優每部片酬則約8至20萬。

專訪中，監察委員紀惠容從事台灣青少女權益工作近30年，也對成人影視產業提出看法。紀惠容觀察，青少女進行情色表演的工作，尤其有關性的過程，一旦被販賣或在網路上傳播時，可能都會造成心理壓力，導致未來若要脫離這個產業「非常不容易」，其中更有可能有黑道勢力介入，也可能衍生出青少女踏入藥物濫用的悲劇。

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