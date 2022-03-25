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「就在今夜」傳唱40年 丘丘合唱團邱晨72歲病逝

台灣新聞組／台北25日電
邱晨（左）是丘丘合唱團團長兼吉他手，右為主唱金智娟。（本報資料照片）
邱晨（左）是丘丘合唱團團長兼吉他手，右為主唱金智娟。（本報資料照片）

丘丘合唱團前團長兼吉他手邱晨（邱憲榮）24日下午因肝硬化病逝台中沙鹿光田醫院，享壽72歲。邱晨曾創作「小茉莉」、「就在今夜」等多首歌曲，當時的主唱「娃娃」金智娟在臉書發文表示，「謝謝邱晨老師留下許多美好的作品。」

邱晨出生在台中，因為就讀中學時聆聽大量西洋音樂奠下音樂基礎，之後將創作投入新格唱片舉辦的「金韻獎」。他的音樂從民歌橫跨到流行音樂，在台灣流行音樂史上有重要地位。邱晨1977年就讀大學時就開始投稿民歌作品，他的作品也陸續被收錄在許多歌手專輯中，例如陳明韶、包美聖等女歌手，傳唱校園的歌曲有「小茉莉」、「風告訴我」、「看我！聽我！」等

邱晨於1981年成立了台灣第一個搖滾樂團「丘丘合唱團」，並找來金智娟（娃娃）擔任主唱，並於隔年推出首張專輯「丘丘合唱團-就在今夜」，專輯推出後迅速紅遍大街小巷。

來源：新格唱片YouTube

丘丘合唱團後來因酬勞分配的原因心生嫌隙，僅成立三年就於1984年解散，但他仍持續創作，擔任過幾次金曲評審，也關心社會運動，2003年更代表民進黨參選東勢鎮長，但並未當選。今年也回歸母語，投入客家音樂的創作。

不料24日晚傳出他下午因肝硬化的關係病逝於台中沙鹿的一家醫院，享壽72歲，太太透過友人證實死訊，娃娃的經紀人透露娃娃在傍晚6點多聽到噩耗、心裡很難過，對邱晨老師充滿感激，也謝謝他把這麼多美好的音樂留給大家，據悉他們已經很多年沒有聯絡，但仍表示：「希望他好走，請家人們節哀。」

金智娟發文悼念邱晨。（取材自臉書）
金智娟發文悼念邱晨。（取材自臉書）

邱晨24日下午因肝硬化病逝台中沙鹿的醫院。（本報資料照片）
邱晨24日下午因肝硬化病逝台中沙鹿的醫院。（本報資料照片）

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