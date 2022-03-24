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陳松勇遺產圓滿分配 印傭獲贈400萬灑淚離台

記者陳慧貞／台北24日電
陳松勇的看護Yuli。（圖：陳松勇友人提供）
陳松勇的看護Yuli。（圖：陳松勇友人提供）

金馬影帝陳松勇過世滿百日，身後事圓滿處理，遺產透過律師重新分配，皆大歡喜。看護Yuli於23日離台返回印尼，獲贈400萬元（新台幣，下同，約14萬美元）的她依依不捨，灑淚揮別口中「爸爸」的家鄉。

陳松勇因病離世，留給影迷無限懷念，但在告別式中，家人卻上演遺產爭奪戰，引發外界關注，這陣子經過友人協調、律師公證，2700萬遺產重新分配，目前已和平落幕，陳松勇林口房子也透過房仲處理賣出中，預估價值3000萬以上，未來由所有人平均分配賣房所得。

友人日前整理陳松勇的所有藏書，將捐給林口圖書館使用，並以陳松勇的名義購買價值350萬的救護車，捐給澎湖縣政府消防局救災使用。友人表示，未來將會持續捐助偏鄉弱勢家庭，完成勇伯遺愛愛人間的心願。

至於Yuli和勇伯父女情深故事，在台灣、印尼都引起轟動，Yuli離台時非常捨不得的表示，她非常喜歡台灣，回去印尼之後真的不曉得要做什麼，不過多年來勇伯每月給她雙份薪水，還給她金條當年終獎賞，她在印尼已買了許多土地，孩子也大了，未來還是會找機會回來看看「爸爸」陳松勇。

陳松勇身後植存於法鼓山與聖嚴師父為伴，植存當天法鼓山住持果暉法師親自主持，友人說這真是不可思議的佛緣。

金馬影帝陳松勇離世將滿百日。（本報資料照片）
金馬影帝陳松勇離世將滿百日。（本報資料照片）

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