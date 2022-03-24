爭產官司 李艷秋罵兄「貪婪」免賠

李艷秋。(本報資料照片)

資深媒體人李艷秋在家族分割訴訟開庭時，指責二哥李金水「貪婪」，被依公然侮辱罪嫌提告，李艷秋刑事獲不起訴；民事部分，二哥求償30萬元新台幣（約1.05萬美元），台北地方法院簡易庭一審判李艷秋免賠，案件上訴，二審合議庭判李金水敗訴，李艷秋確定免賠。

李艷秋母親2017年初過世，二哥李金水向法院提起分割遺產訴訟；李金水提告主張，法院2020年2月14日上午10時許開言詞辯論庭時，李艷秋當庭出言「貪婪」辱罵他，檢方處分李艷秋不起訴。

民事部分，李艷秋羞辱他「貪婪」，使在場的法官、書記官、家事調查官等人對他人格產生負面評價，且經媒體報導散布於眾，讓他名譽受損、精神上受有痛苦，要求李艷秋賠償30萬元。

李艷秋抗辯，家事案件依法不公開審理，法庭屬於非公開場合，除了雙方當事人、法官和書記官之外，沒有其他人在場，她的言論沒有散布於眾，也屬於訴訟上防禦方法範疇，又在場的法官、書記官都是具有專業判斷能力的人，難認會因為她的言論，而對李金水產生負面評價。

李艷秋指出，她沒有指示任何媒體報導，而是她刑事獲不起訴處分後，媒體以此作為報導素材，她並沒有侵害李金水的名譽權，請求駁回訴訟。

台北地院簡易庭認為，家事法庭沒有對外公開，難認李艷秋有將「貪婪」言論散布於眾，且李艷秋言論屬訴訟上攻防，並非虛構詆毀，難認侵害李金水的名譽權，判李艷秋免賠。