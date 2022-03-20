具俊曄出關 火速奔向愛妻大S 小S深夜熱舞迎接

具俊曄揮手沒停過。（記者李政龍／攝影）

台灣女星大S 上周宣布和舊愛韓團「酷龍」前成員具俊曄 閃婚，具俊曄為愛赴台，20日凌晨終於隔離期滿十天，迫不及待第一時間離開防疫旅館，搭乘計程車直奔愛妻大S住處。

他19日一早在下榻的「瀚寓酒店」車道前接受PCR採檢，獲得陰性證明，代表午夜一過就能離開旅館。他此行為迎娶大S而來，一刻也不願意多等，時間一到就搭車離開，火速奔向大S。

52歲的具俊曄雖然已非當年韓流偶像，但仍有粉絲在飯店門口為他應援。具俊曄在車中不停揮手、點頭，以肢體語言傳達謝意。禮貌滿點的他接下來將展開自主健康管理，也將造訪拜會大S的親朋好友。

具俊曄不停揮手致謝。（記者李政龍／攝影） 具俊曄在助理陪同下離開。（記者李政龍／攝影）

小S 深夜立刻在Instagram公開一段熱舞影片，寫下「姐夫，小姨子以這支舞歡迎你」，影片中小S頭戴塑膠袋，臉上戴著墨鏡，模仿具俊曄的光頭造型大跳龍經典代表作「Bing Bing Bing」

，似是而非唱著韓文歌詞，甚至還有Rap，最後故意說：「歐巴撒浪嘿呦！歐巴，撒浪嘿，熙媛呦！」

為小S掌鏡的女兒不停憋笑，小S最後忍不住說：「我姊會殺死我。姊，應該不會怎麼樣吧！反正你們都已經那個了…結婚」，影片一出，逗樂許多網友。