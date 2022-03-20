不捨顧寶明離世 「劇場三寶剩二老」 金士傑哀慟

果陀劇場25周年大戲「動物園」由金士傑（前）與顧寶明演出，如今同台畫面已成追憶。（圖：果陀提供）

資深演員顧寶明病逝，星友們聽聞噩耗後悲痛萬分；顧寶明生前與金士傑、李立群被封為「劇場三寶」，李立群說「非常難過，只希望他一路好走」，金士傑在高雄演出舞台劇 ，對老友過世還無法接受，昨在表演後台一整天悶悶不語。

本報系聯合報報導，舞台劇「接送情」中搭檔演出的郎祖筠難過發文悼念，並提到，4月8日是顧寶明的生日，和她自己的生日4月5日只差3天，「本計畫要給寶哥大肆慶祝⋯好傷心⋯」、「我會永遠記得你的好。」

郎祖筠並分享，她曾問顧寶明：「每天奔波不累嗎？」對方笑答：「老子要錢不要命嘛！」郎祖筠形容：「多年後，才明暸這看似玩笑的話，其實說明了寶哥的敬業。」後來郎祖筠又問他：「怎麼都沒見過你生氣？」對方再次戲謔般的回答：「老子求財不求氣啊！」郎祖筠讚：「足見寶哥做人處事的高EQ。」

郎祖筠(右)與顧寶明合作「接送情」。（取材自臉書）

知名舞台劇導演 賴聲川也難過表示，「顧寶明是一個世代少數、難能可貴、最有才華的演員之一」，盛讚他的喜劇不是簡單的搞笑，而是充滿各種層次，看過的人就明白，可以說充滿各種人生智慧的層次。

台北中國時報報導，顧寶明當年和金士傑上張小燕主持的專訪節目，自曝10多年前父親過世時，他在北京 拍戲，悲痛不已，金士傑把他擁在懷裡安慰，當時導演梁志民還笑虧他們好像是前世夫妻。金士傑當時也說，和顧寶明思想很合，如今老友病逝，再同台畫面已成追憶。