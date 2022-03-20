喜劇泰斗顧寶明驟逝 住院4天…未留一句遺言就走

顧寶明個性幽默，人生也充滿戲劇性。（本報資料照片）

喜劇泰斗顧寶明19日清晨6時因腸胃道出血導致心肺衰竭，7時30分不敵病魔逝世，享壽72歲。他是台灣戲劇、電影 ，甚至舞台劇 圈不可多得的國寶級演員，曾獲金馬獎與金鐘獎的他，人生一樣充滿戲劇性。曾與顧寶明合作「暗戀桃花源」的導演 賴聲川表示，顧寶明在喜劇上的才華，世界沒多少演員可與他比，「希望寶明好走」。

他有過三段婚姻，第三段娶了小他20歲的圈外人；而過去也曾經兩度酒駕被抓，登上社會版面。顧寶明的好友導演梁志民昨透露，顧寶明突然驟逝讓妻子無法接受，離世前甚至沒有任何遺言。

梁志民昨表示，顧寶明四天前入院，檢查發現胃出血、十二指腸潰瘍，這都是過去就累積的宿疾，卻因為身體狀況不佳，對疾病的抵抗力弱，導致心肺衰竭離世，簡單來說就是器官老化。這兩年雖說他身體狀況不是太好，也停止了一些演出工作，但是不管在飲食起居，他都維持的相當不錯。

顧寶明生於1950年，早年在華視「綜藝一百」演出單元短劇讓觀眾留下深刻印象，並曾在電影，電視及舞台劇演出多項作品，可說在每個觀眾心中，都有一個顧寶明演出的經典角色。90年代表演工作坊的「暗戀桃花源」，顧寶明在舞台劇與電影版本中，均扮演「袁老闆」角色，他因此拿下第29屆金馬獎最佳男配角獎。

顧寶明其他精采作品，還包含楊德昌執導的「恐怖份子」、「黑皮與白牙」，近年如「投名狀」、「健忘村」及「消失的情人節」，也都能看到顧寶明身影。

電視劇方面，顧寶明80年代曾以「他是我兄弟」獲得金鐘獎最佳男主角，2006年則以「砲彈與菜刀」獲金鐘獎迷你劇集最佳男配角獎。顧寶明更是真人版「櫻桃小丸子」中最親切可愛的爺爺。他曾為蘭陵劇坊、表演工作坊、屏風表演班、果陀劇場演出無數叫座好戲，直到2020年3月還登台演出「接送情」。

梁志民也憶起顧寶明2020年最後一場舞台劇演出，因為疫情緣故全場觀眾不到一半，寶哥仍拚著生命最後一分力在演出，當他走出來觀眾給予掌聲，站在最後一排拿起手機錄影的梁志民，真實記錄了顧寶明最後一次謝幕。