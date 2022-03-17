游錫堃、韓國瑜 因政治獻金挨罰

立法院長游錫堃。(本報資料照片)

監察院昨公布最新一期廉政專刊，除了財產申報，也公布辦理公職人員財產申報罰鍰處分案件。被裁罰的確定名單中，包括立法院長游錫堃捐贈政治獻金超額罰66萬元(台幣，以下同)；高雄市前市長韓國瑜 因未依期返還或繳庫，被罰6萬元、沒入2萬元。

廉政專刊另指出，監院2017年複查時發現，新竹市議員李妍慧與配偶及未成年子女所得較前一年增加一倍以上，涉有異常增加情事，經說明理由，未對部分增加財產來源說明，應認定為無正當理由未為說明，因此裁罰300萬元罰鍰。

監察院公布資料指出，游錫堃在2018年間對不同擬參選人捐贈政治獻金總額逾30萬元，違反政治獻金法做出66萬元罰鍰處分。

廉政專刊說，韓國瑜2018年收受未具有選舉權之施建裕捐贈政治獻金，未依限辦理返還或繳庫，違反政治獻金法，因此做出罰鍰6萬元，沒入2萬元處分。

財產申報部分，國安會秘書長顧立雄與經濟部長王美花夫婦，合併申報包括總價額1.38億元的土地與建物、1248萬餘元的存款，另已繳約1822萬元的保險 費，財產和往年差異不大。夫妻倆另申報有87萬餘元房貸，和99萬元債權。