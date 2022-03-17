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長榮經營權之爭 張國華盼四兄弟好好談

記者黃淑惠╱台北17日電
長榮集團大股東張國華。(記者季相儒／攝影)
長榮集團大股東張國華。(記者季相儒／攝影)

長榮集團創辦人張榮發長子張國華昨日接受本報系聯合報專訪表示：「父親生前希望我們團結，我真的不想分家，很想維持長榮集團的完整性」，但現在事情演變至今，希望經營權之爭能快點落幕，他希望弟弟派包括張國明、張國政及張國煒大家能坐下來好好談，希望有股權的張家四兄弟談就好。

張榮發2016年辭世後，集團原先由大房主導，2018年大房的兄弟分裂，變成張國華主政，但後來老二張國明、老三張國政結盟，出現經營權之爭，今年關鍵少數二房張國煒在長榮集團核心控股公司-長榮國際董監改選倒戈支持大房弟弟派，弟弟派最快在4月初的長榮國際董事會上就可拿下經營權。

張國華表示，他主導集團六年來，弟弟們從未跟他接觸溝通過未來集團發展方向，弟弟派拿下長榮國際的主導權，但他依持股也可以選上一席董事，由於集團重要的核心公司長榮國際、長榮國際巴拿馬，每位兄弟持股差不多，彼此稍有意見不同就又陷入紛爭，沒有人能真正主導。

他認為現在最好就是大家坐下來談，協商大門永遠開啟，他不願意，也不希望不得已又要進入法律戰，沒完沒了。

面對外界一直關心長榮國際巴拿馬是掌握集團股權的金鑰，誰拿下就可以做主。張國華直接說，可討論解散長榮國際和長榮國際巴拿馬兩公司，四個兄弟把錢分一分拿回去，大家拿到錢之後，可以自行決定要不要加碼投資長榮海運或是長榮航空等各子公司，只要四兄弟有誠意談就有辦法拆解，可以用各種方式來談分拆，也可以互相買股權，總之要談才會有解決之道。

張國華說，他想法就是集團是張家人持股，但經營由專業經理人來，如果要找外面的人空降他不贊成，他一直是抱持著隨時離開長榮的想法，站在他父親（張榮發）的立場來著想，他希望我們兄弟團結，維持集團的完整性，集團的事業要給哪一位沒有絕對，只要是張家兄弟，誰想主導他都支持。

長榮 投資

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